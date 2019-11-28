В группе Е ничего не решено: «Ливерпуль» и «Наполи» сыграли вничью в Лиге чемпионов

В группе Е в Лиге чемпионов еще не все решено. Участники плей-офф определятся в последнем туре. «Ливерпуль» и «Наполи» не смогли выявить победителя и дали надежду «Зальцбургу» зацепиться за лигочемпионскую весну. Представляем вашему вниманию обзор матча 5 тура Лиги чемпионов сезона 2019/2020 Ливерпуль – Наполи, который прошел на 27 ноября.

Вряд ли кто-то мог предположить, что матч будет складываться так, как все произошло. «Ливерпуль» выходил на игру с «Наполи» на «Энфилде» с мыслями о реванше. В первом круге Лиги чемпионов неаполитанцы дома щелкнули «красных» по носу, обыграв их 2:0. Никто не сомневался, что подопечные Карло Анчелотти были не прочь победить снова, но в то, что они смогут это сделать, верили немногие.

А ведь все шло именно к этому. «Наполи» выждал момент и открыл счет в игре. Примечательно, что сделал это Дрис Мертенс, который открыл счет в первом матче между этими командами. На 21 минуте Ди Лоренцо выдал шикарную передачу на ход бельгийцу, а защита не смогла поймать Мертенса в офсайд. Итог – Дрис убежал от обороны «Ливерпуля» и прошил вратаря «красных» Алисона Беккера.

Казалось, вот теперь-то «Ливерпуль» должен смять неаполитанцев, но и команда Карло Анчелотии нашла противоядие против сокрушающего напора «красных», и сами хозяева, казалось, не слишком старались. У «Ливерпуля» не было ни одного действительно опасного момента. Такого, чтобы можно было сказать: «Да, не повезло, это же 100% гол». «Наполи» играл уверенно, без нервов, то и дело вытесняя «красных» от своей штрафной к бровкам. Что-то похожее на опасные моменты хозяева смогли организовать у ворот «Наполи» только под конец первого тайма, да и то все они выглядели невнятно.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Генком», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Зальцбургу» .Фото: twitter.com/sscnapoli.

Пожалуй, самым заряженным в первом тайме был наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. В одном из моментов он так протестовал против решения судьи, что заработал желтую карточку. В раздевалке, видимо, игрокам хозяев досталось.

Получившие нагоняй футболисты в красных футболках ринулись отыгрываться. На кону было первое место в группе. Впрочем, пыла «Ливерпуля» хватило всего на несколько минут. После этого «красные» продолжили играть вальяжно и не на полной скорости.

Впрочем, на «Энфилде» часто футбольные боги именно на стороне «Ливерпуля». Сначала ранее надежный вратарь «Наполи» Мерет неожиданно ошибся в своей штрафной и Фирмино пробил с разворота по, казалось, пустым воротам. На пути мяча встала стена по имени Кулибали. Защитник неаполитанцев провел идеальный матч – он был везде и тушил пожары в своей штрафной и на подступах к ней. Если бы не он, «Наполи» бы точно проиграл. Кулибали и вынес мяч почти с ленточки.

Затем тот же Фирмино уже бил головой после быстрой атаки, но в створ ворот не попал.

В случае побед «Зальцбурга» и «Наполи» в следующем туре, «Ливерпуль» может лишиться плей-офф Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/LFC.

На помощь форвардам «Ливерпуля» пришел защитник. Ловрен оказался первым на мяче после подачи с углового и уложил футбольный снаряд прямо в сетку ворот «Наполи». Хорватского защитника толком никто не держал. Рядом был Мертенс, но помешать Ловрену забить он не смог.

«Ливерпуль» постепенно перетащил одеяло инициативу к себе, оставив «Наполи» довольствоваться контратаками. Однако забить еще ни у тех, ни у других не получилось. «Ливерпуль» и «Наполи» разошлись миром – 1:1.

В другом матче группы E «Зальцбург» разгромил «Генк» 4:1. Эта победа, а также ничья в Ливерпуле дали надежду австрийской команде на плей-офф. Сейчас квартет возглавляет «Ливерпуль» с 10 очками. На одно очко меньше у «Наполи», на три – у «Зальцбурга». Замыкает группу бельгийский «Генк» с одним очком в активе. В следующем туре бельгийцы сыграют с «Наполи», а «Ливерпуль» отправится в гости к «Зальцбургу». Обе встречи пройдут 10 декабря.