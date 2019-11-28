Воруешь электричество? Останешься без света

В результате очередной проверки, проведенной в Сызрани, контролеры Самарской сетевой компании нашли нарушителей, которые не хотели расплачиваться с долгами, а предпочли нечестную игру

Закинули крючок

Современному человеку сложно представить жизнь без электричества: ложиться спать сразу после заката? Отказаться от телевизора и компьютера? Эти ограничения никому не по душе, но и платить за комфорт, как оказалось, готовы не все. Жители одного из частных домов на ул. Щербакова в Сызрани пользовались благами цивилизации, а вот рассчитываться по квитанциям забывали. И по закону неплательщиков отключили от сетей. Такое положение дел хозяина устроило, но вместо того, чтобы отсчитать положенную сумму и оплатить долги, он решил нарушить закон и подключиться самовольно. Этот факт не остался незамеченным энергетиками, и в гости к нарушителю нагрянули специалисты службы контроля учета Самарской сетевой компании и журналисты «КП-Самара».

Рейды сетевики проводят регулярно.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Зрелище глазам проверяющих открылось плачевное. Ветхий домик, горы хлама и мусора во дворе. Вместо стекол кое-где натянута пленка. Но электричеством сызранцы себя обеспечили. Горе-умелец сделал крючок из куска проволоки, привязал к нему тонкую медную проволоку и, недолго думая, закинул на провода – благо линия электропередачи расположена рядом с домом.

Понимает ли этот человек, что его действия по закону можно квалифицировать как бездоговорное потребление электроэнергии, а по сути, хищение, выяснить не удалось – дома никого не было. Ребенок объяснил через калитку, что все на работе. Электрики отключают нарушителей – закон суров, но это закон. Проходящая мимо женщина-соседка говорит: «Давно пора! Из-за них у нас вечером все моргает, как светомузыка. Боимся короткого замыкания». Впрочем, не исключено, что нарушитель вновь подключится к сетям незаконно. Поэтому этот адрес теперь будет под пристальным контролем у специалистов ССК.

При помощи такого кусочка проволоки горе-умельцы осуществляют хищение электричества.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На выпивку деньги есть, на коммуналку - нет

Еще одни нарушители проживают на соседней улице Раменской. Они тоже считают электричество подарком вроде солнечного света. Платить забывают регулярно и накопили большие долги. Дом, в отличие от предыдущего, выглядит ухоженным – пластиковые окна, цветы на подоконниках. Но вездесущие соседи сообщают: хозяйка злоупотребляет спиртным. Скорая помощь и полиция здесь частые гости. Год назад этот дом уже отключали от электричества - долг тогда погасила мама владелицы жилья. Урок та не усвоила: в этом году гарантирующий поставщик (здесь им является «Самараэнерго») вновь направил сетевикам заявку на отключение электричества в ее доме, что они и сделали. Однако в ходе проверки соблюдения режима ограничения по этому адресу, контролеры увидели в окнах свет – значит, хозяева подключились к сетям самовольно. Кстати, именно так, в ходе регулярных проверок и выявляются факты хищения электроэнергии. Но скупой, как известно, платит дважды – теперь собственникам жилья придется оплатить не только счет за потребленное электричество, но и ту энергию, которую они украли.

Алгоритм отключения четкий: специалисты ССК при помощи приборов фиксируют напряжение в проводах, идущих от дома к ЛЭП. Они «живые», по ним идет ток. Это подтверждает факт незаконного подключения. Составляется акт о бездоговорном потреблении энергии, его подписывают независимые свидетели, так как хозяйки и других жителей нет дома, или они просто не открывают дверь. Этот акт будет направлен должнику по почте, вместе со счетом. А пока придется забыть о свете и сериалах. Спустя несколько минут провода отсоединены, здание обесточено до того момента, пока неплательщики полностью не рассчитаются с задолженностью.

Все нарушения тщательно фиксируются.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Задолжали 60 миллионов рублей

А контролеры ССК отправляются на проверку других адресов – работы у них немало. Каждый день в соответствии с графиком они обходят улицы и кварталы населенных пунктов Самарской области, выявляя случаи незаконного подключения.

- За 10 месяцев текущего года выявлено более 300 случаев бездоговорного потребления электроэнергии по всей Самарской области, как среди юридических, так и среди физических лиц на сумму порядка 60 миллионов рублей, - рассказывает ведущий инженер службы контроля и учета Самарской сетевой компании Светлана Шахова. – Объем бездоговорного потребления электроэнергии – около 14 миллионов киловатт-часов. Это сравнимо с месячным потреблением таких городов, как Новокуйбышевск или Чапаевск.

Электричество в дома вернется только после того, как должники полностью рассчитаются с долгами.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ежедневная работа контролеров ССК по выявлению хищений электроэнергии очень важна, ведь взысканные с нарушителей средства будут направлены в том числе на модернизацию распределительных сетей региона. А это значит, на обеспечение потребителей, то есть нас с вами, надежным и бесперебойным электроснабжением.