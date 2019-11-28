2019-11-28T15:39:04+03:00
Происшествия

«Она чмокнула меня в знак благодарности»: охранник из Сызрани спас девушку-самоубийцу

Иван Данилов своими словами пробудил материнский инстинкт в незнакомке, которая стояла на железнодорожном мосту
Михаил ГОРЮНОВ
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Иван Данилов уже не первый раз спасает людей от смертиИван Данилов уже не первый раз спасает людей от смертиФото: из архива героя публикации
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Крики в темноте

Сотрудник сызранской группы быстрого реагирования «КОБРА» Иван Данилов успевает не только охранять вверенные ему объекты, но и спасать людей. Накануне вечером, 27 ноября, 36-летний мужчина отговорил от смерти отчаявшуюся жительницу города.

— Мы проверяли охрану по городу. Примерно в 20-40 стояли около железнодорожного переезда у речного порта, — рассказывает Иван корреспонденту «Комсомольской правды — Самара».

Данилов вышел из авто, подождать, пока проедет поезд, и услышал крики. Девушка громко просила кого-то не подходить к ней — «Иди отсюда! Я все равно прыгну».

— В темноте ничего было плохо видно, но стояла она между первым и вторым пролетом моста. Молодая — на вид меньше 30-ти, одета в куртку нараспашку, на голове шапка, в руках телефон сверкает, — продолжает наш собеседник. — Я не рискнул к ней подходить, а спустился на лед.

Сам был на волоске от гибели

С выходом на замерзшую воду у Ивана связаны не самые лучшие воспоминания. Два раза в молодости он проваливался, однажды лишь чудом остался жив в полынье. Но в этой ситуации «импровизировал», времени бороться со страхами не было.

Именно на этом мосту герой встретил незнакомку ФОТО: КТВ-Луч

Именно на этом мосту герой встретил незнакомку ФОТО: КТВ-Луч

— Дабы как-то отвести ее от плохих мыслей, я обратил внимание на ее телефон и крикнул снизу: «У вас есть на телефоне фонарик? Я уронил ключи с моста, а дома ребенок один ждет», — говорит мужчина. — Возможно, это как-то отвлекло ее, может, какой-то материнский инстинкт. Она спустилась с моста, я схватил ее и посадил в нашу машину. Только потом я понял, что некрепкий лед мог треснуть, был на волоске от гибели.

Девушку успокоили и отвезли домой — ее высадили на перекрестке улиц Советской и Победы:

— Имя ее не спрашивал, не спрашивал и о причинах поступка — мне это ни к чему. Старался отвлечь от всего. На прощание она меня поблагодарила и даже чмокнула в щечку.

Спас ребенка год назад

Мужчина почти всю жизнь работает в охране, а также воспитывает дочь

Мужчина почти всю жизнь работает в охране, а также воспитывает дочь

В полицию о случившемся мужчина решил не заявлять. Ему показалось, что молодая женщина поняла, что жизнь важнее всех невзгод и больше не пойдет на такие необдуманные вещи.

Год назад Иван Данилов стал лауреатом ежегодной акции «Благородство». Тогда его наградили за спасение маленького мальчика на улице Циолковского. Ребенок начал проваливаться в развалившуюся под его ногами деревянную крышку колодца, а Иван, стоявший на остановке неподалеку, проявил отличную реакцию и успел схватить малыша.

Про себя сызранец сообщает немного — воспитывает дочь, почти всю жизнь работает в охранных структурах. Спасение людей, по его словам, скорее не геройство, а стечение обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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