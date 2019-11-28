2019-11-28T17:05:19+03:00
Экономика

Как купить криптовалюту

Покупкой криптовалюты интересуются многие современные пользователи Интернета. Главная причина – возможность получать неплохой доход с помощью рассматриваемого инвестиционного инструмента
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Как купить криптовалютуКак купить криптовалюту
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Для этого достаточно заключать сделки купли/продажи в моменты, когда цена находится на оптимальных для операций показателях. И чтобы начать вести деятельность в данном направлении, необходимо получить определенный стартовый капитал в интересующем виде криптомонет. Радует то, что купить их сегодня не составляет труда. Есть несколько способов решения актуальной задачи. Каждый из них имеет свои особенности.

Способы покупки криптовалюты

Рассмотрим все основные способы приобретения цифровых монет и их характерные особенности, чтобы получить возможность выбрать оптимальный вариант. Купить криптовалюту можно так:

1. На криптовалютной бирже. Сначала вам необходимо пополнить счет валютой, которую принимает конкретная площадка. Большинство платформ работает с рублями, долларами и евро. Если вы имеете другие активы, их понадобится изначально конвертировать в интересующий вид денежных средств, только потом ввести на счет. Далее останется выставить ордер на покупку цифровых монет. Когда появится соответствующее предложение, ваш баланс пополнится криптовалютой. При этом будет вычтена комиссия за сделку. Как видите, на каждом этапе придется платить, теряя определенные денежные суммы.

2. У частных менял. Способ рискованный. Зато вы можете найти довольно выгодные предложения, избежать многочисленных комиссий, как в случае с биржами, сэкономив деньги на приобретении. Главное – найти надежного партнера, который не обманет, а действительно проведет сделку честно. К сожалению, на поиски может уйти немало времени.

3. В криптоматах. Это некое подобие терминалов. Вы вносите деньги наличными, а они поступают на ваш электронный кошелек в виде криптовалюты. Конечно, тут тоже есть комиссия. К тому же, покупать таким способом можно в основном биткоин. Плюс ко всему, криптоматы – относительное новшество, поэтому есть далеко не во всех городах.

4.В электронном обменнике. Это наиболее популярный способ приобретения криптомонет. Прежде всего, привлекает многообразие предложений. Сегодня в Сети работают десятки и даже сотни обменных сайтов, среди которых обязательно найдется подходящий вариант. Плюс ко всему, комиссии тут довольно лояльные, потому как по-другому выдержать сложившуюся в данной области конкуренцию не получается. Сделки проводятся за 5-60 минут, и в любое удобное для пользователя время. Единственная загвоздка – необходимость выбора надежного сайта для исключения вероятности мошенничества.

Мы видим, что обменники становятся лучшим решением для тех, кто планирует покупать криптовалюту.

Преимущества покупки криптомонет в обменниках

Выше мы уже рассмотрели несколько плюсов сотрудничества с обменными сайтами. Но есть еще несколько преимуществ, которые не стоит упускать из виду. Это следующие особенности:

- вы можете покупать любую криптовалюту. В электронных обменниках вам предложат не только самую ходовую монету – биткоин, но и другие виды цифровых активов, имеющихся в обороте. Следовательно, вы обязательно решите актуальную задачу покупки и сделаете это довольно успешно;

- вы можете оплатить криптомонеты любым способом: фиатными деньгами, электронными средствами из кошельков популярных ЭПС, другими криптовалютами. Конечно, наиболее востребованными становятся операции, предусматривающие оплату с банковской карты. И если вам, например, нужно купить bitcoin, заплатив рублями с карточки VISA/MasterCard, предложений найдется множество, большая часть из них собрана на странице https://www.bestchange.ru/visa-mastercard-rub-to-bitcoin.html.Тут представлены проверенные обменники, с которыми не страшно заключать даже довольно крупные сделки;

- вы будете приобретать криптовалюту по актуальному курсу. В обменниках он обновляется регулярно, в то время, как, например, у частных менял могут быть устаревшие данные, что приведет к заключению невыгодной сделки.

Именно поэтому обменники сегодня считаются лучшим решением.

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