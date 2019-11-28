2019-11-28T11:07:14+03:00
Общество

На главном телеканале Самарской области открыли новую современную студию

В ней будут проходить прямые эфиры самарских «Вестей»
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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В открытии новой студии принял участие глава Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: ГТРК «Самара».В открытии новой студии принял участие глава Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: ГТРК «Самара».
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25 ноября в ГТРК «Самара» состоялась презентация новой студии. В ней будут проходить прямые эфиры самарских «Вестей». Она появилась благодаря модернизации холдингом ВГТРК аппаратно-студийного комплекса. По словам представителей ГТРК, для холдинга открытие самарской студии – это многомиллионные инвестиции в будущее одного из самых перспективных регионов России.

- ГТРК «Самара» вступила в совершенно новую реальность, - считают в телерадиокомпании. - Автоматизированная система подготовки новостей, эфирное оборудование, камеры, свет, звук - всё в соответствии с самыми актуальными мировыми стандартами. Естественные цвета, своего рода эффект присутствия, принципиально новые ощущения от просмотра, где можно буквально потрогать эфир руками.

Новую студию запустили в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, заместителя гендиректора, руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова и директора ГТРК «Самара» Елены Крыловой.

- Эта новая студия точно должна была появиться первой именно здесь, на самарской земле, на ГТРК «Самара». Потому что вы настоящие лидеры, ваш профессиональный и творческий потенциал и создает предпосылки для того, чтобы именно здесь появлялось все самое новое, высокотехнологичное, - считает Дмитрий Азаров.

Именно здесь теперь будут проходить прямые эфиры самарских «Вестей». Фото: ГТРК «Самара».

Именно здесь теперь будут проходить прямые эфиры самарских «Вестей». Фото: ГТРК «Самара».

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что ГТРК «Самара» - лучшая телекомпания в холдинге.

- ГТРК «Самара» лучшая телекомпания в нашем большом холдинге, а у нас сегодня 83 телекомпании. Молодцы, действительно лидеры нашей отрасли. Все время задаете тон и являетесь примером для всех наших коллег из всех регионов РФ, - сказал Рифат Сабитов.

По словам директора ГТРК «Самара» Елены Крыловой, с открытием новой студии для самарского телевидения наступает новая эра.

- Сегодня мы запустили новый технологический уклад на самарском телевидении, - отметила Елена Крылова. - Это большое информационное событие. Это значительный инвестиционный вклад в развитие медиаотрасли региона и всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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