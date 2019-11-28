2019-11-28T11:50:37+03:00
Общество

Расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет c 30 ноября по 8 декабря. Представляем расписание трансляций
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Логинов - один из лидеров сборной. Фото сайта http://biathlonrus.comАлександр Логинов - один из лидеров сборной. Фото сайта http://biathlonrus.com
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Стало известно расписание трансляций первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, который пройдет с 30 ноября по 8 декабря. Соревнования в Швеции открывают сезон в этом любимом для россиян виде спорта.

Российская федерация долго не могла определиться с составом сборной. Но уже известно, что представлять нашу страну на Кубке мира в Эстерсунде будут:

Среди мужчин: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Среди женщин: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

Прямые трансляции всех гонок Кубка Мира по биатлону из Эстерсунда будут вести Матч ТВ и Eurosport. В этом году Первый Канал права на тансляцию не приобрел. Представляем вашему вниманию полное расписание со временем начала всех гонок. Также следить за всеми соревнованиями вы сможете на сайте kp.ru.

Расписание трансляций первого этапа (время московское)

30 ноября 2019

15.10 Синг Микст (Матч ТВ, Евроспорт)

17.00 Смешанная эстафета (Матч ТВ, Евроспорт)

1 декабря 2019

14.30 Спринт, мужчины (Матч ТВ, Евроспорт)

17.30 Спринт, женщины (Матч ТВ, Матч Арена, Евроспорт)

4 декабря 2019

18.15 Мужчины, индивидуальная гонка

5 декабря 2019

18.20 Женщины, индивидуальная гонка

7 декабря

19.30 Эстафета, мужчины

8 декабря

17.30 Эстафета, женщины

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ИСТОЧНИК KP.RU

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