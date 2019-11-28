Начинающая художница из Самары рассказала, почему переехала в район «Кошелев»

Девушка работает преподавателем изобразительного искусства в местной студии – учит детей творить. Фото: «Волга Ньюс».

Начинающая художница Светлана Гаврилова переехала в район «Кошелев» вместе с будущим мужем в 2016 году. Как призналась сама девушка, все дело в местных видах.

- Для художника этот район очень живописный, поэтому я и переехала в Крутые Ключи. Сам район чистый, аккуратный. Люди душевные, добрые, - рассказывает Светлана в новом выпуске передачи «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс», героиней которого она стала.

По словам девушки, «Кошелев» - идеальное место для творческих людей.

- Этот район идеально подходит для художников. В других местах Самары редко встретишь такое чистое голубое небо: обычно оно скрывается за многоэтажками. Здесь дышится легче, и из-за этого хочется творить, - считает Светлана.

Проблем с работой у девушки не возникло. Светлана устроилась педагогом по изобразительному искусству в студию «Наш вернисаж» и теперь учит творить малышей и подростков. Вакансию девушка нашла в официальной группе района «Кошелев» ВКонтакте.

- Я хочу, чтобы дети получали академическое образование. Чтобы обучались искусству, а не просто учились срисовывать, как практикуют во многих студиях, - отмечает Светлана Гаврилова.

Занятия изобразительным искусством дети воспринимают с восторгом, а Светлана заряжается от учеников положительными эмоциями.

- Дети с восторгом бегут ко мне на занятия. Выбегают довольные и счастливые. Родители это видят, - улыбается Светлана.

Кроме положительных эмоций есть и более приземленные, но тоже важные для становления ребенка, достижения. Регулярно ученики студии «Наш вернисаж» принимают участие во всероссийских и международных конкурсах и периодически занимают призовые места.

С этого года в студии «Наш вернисаж» заработали курсы для взрослых. Направлены они, конечно, в первую очередь, не на то, чтобы научить рисовать, а на то, чтобы дать возможность расслабиться.

- На занятия могут прийти все желающие от 18 лет. Эти курсы для тех, кто хочет отдохнуть, хорошо провести время в творческой душевной атмосфере, - рассказывает Светлана Гаврилова.

В будущем «Наш вернисаж» планирует расширяться. Там хотят проводить занятия для малышей с логопедом, занятия по ментальной арифметике, скорочтению. Скоро все юные жители района «Кошелев» смогут найти занятие по душе.