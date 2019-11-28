2019-11-28T15:54:26+03:00
Дом. Семья

То ли мальчик, то ли девочка: самарцам показали опасные шипы глазчатых хвостоколов

Необычный приплод речных скатов отделили от родителей и лишь один раз показали публике.
ВЛАДА ЛУКОНИНА
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Это с виду скаты беззащитные и милые, на самом деле с самого рождения у них есть опасное оружие – ядовитый шип.Это с виду скаты беззащитные и милые, на самом деле с самого рождения у них есть опасное оружие – ядовитый шип.Фото: Влада Луконина

Полупрозрачное тело, длинный хвост и шипы – глазчатые хвостоколы появились в Самарском зоопарке в 2011 году.

- Скаты - родственники акул. Они получили свое название за форму тела и способ передвижения. Создается впечатление, что они скатываются по дну, - рассказал заведующий акватеррариумом Самарского зоопарка Андрей Балтушко.

Живут скаты в специальных аквариумах. Фото: Влада Луконина

Живут скаты в специальных аквариумах.Фото: Влада Луконина

Это с виду скаты беззащитные и милые, на самом деле с самого рождения у них есть опасное оружие – ядовитый шип, расположенный на конце хвоста. С его помощью скаты защищаются от врагов и непрошеных гостей на своей территории.

Живут скаты в специальных аквариумах, питаются насекомыми, рыбой, моллюсками. Определить пол глазчатых хвостоколов сложно, поэтому потомство у них появляется не так часто. В самарском зоопарке пара хвостоколов начала образовываться в декабре 2018 года, а уже в апреле 2019 появился первый приплод - два скатика, а в сентябре второй.

Определить пол глазчатых хвостоколов сложно, поэтому потомство у них появляется не так часто. Фото: Влада Луконина

Определить пол глазчатых хвостоколов сложно, поэтому потомство у них появляется не так часто.Фото: Влада Луконина

Предположительно, в этом потомстве 2-3 самочки и 2 самца, точный пол скатов можно определить лишь через полгода.

- Скаты живородящие. Они вынашивают потомство 4 - 4,5 месяца, малыши появляются вполне сформированные, - объясняют в акватеррариуме. – Поэтому скатиков сразу отделяют от матери, они начинают самостоятельную жизнь в отдельных аквариумах.

Питаются скаты насекомыми, рыбой, моллюсками. Фото: Влада Луконина

Питаются скаты насекомыми, рыбой, моллюсками.Фото: Влада Луконина

28 ноября полюбоваться малышами-скатами могли все посетители зоопарка. Разглядеть опасный шип на хвосте можно было с помощью микроскопа.

Покажут ли малышей еще раз – пока неизвестно. Частые переселения из аквариума в аквариум могут навредить малышам. А условия зоопарка не позволяют содержать их в отдельных «водяных домиках».

28 ноября полюбоваться малышами-скатами могли все посетители зоопарка. Фото: Влада Луконина

28 ноября полюбоваться малышами-скатами могли все посетители зоопарка.Фото: Влада Луконина

Предположительно, в этом потомстве 2-3 самочки и 2 самца. Фото: Влада Луконина

Предположительно, в этом потомстве 2-3 самочки и 2 самца.Фото: Влада Луконина

- Когда эти хвостоколы подрастут, мы раздадим их другим зоопаркам страны, - рассказал о судьбе питомцев Андрей Балтушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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