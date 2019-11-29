"А ваши деньги мы вам не вернем": как банки зарабатывают на самарцах

Не депозит, а фальшивка

Самарчанка Анна Потапова полгода назад очень радовалась своей бережливости: шутка ли, удалось накопить почти 300 тысяч рублей. Еще немного, и можно будет взять квартиру в ипотеку, на первоначальный взнос хватит. В эйфории девушка решила отправиться в один из самарских банков, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, а активно поработали полгодика или год. В банке Анне попался очень приветливый и понимающий консультант, он был убедителен, много рассказывал о разны продукта и предложил сделать вклад на очень выгодных условиях. Через полгода Анне понадобились деньги на операцию, но когда девушка пришла в банк, там развели руками.

- Деньги отдать не можем, - поскучневшим голосом сказали ей сотрудники финансового учреждения. - У вас не вклад, а договор инвестиционного страхования жизни. А вы чего хотели, когда на высокую ставку соглашались? Если будете забирать деньги сейчас, мы вам только 60% вернем.

Мисселинг - а именно так, по-умному, называется продажа одной услуги под видом другой - стал в российских и в самарских банках настоящей напастью.

- Мне менеджер банка не рассказывал ничего о другом продукте. Он сказал, что я получу прибавку к проценту на вклад, если подпишу договор о страховании. Вроде как с кредитами, но наоборот, доплачивать будут мне. В итоге же оказалось, что я деньгам не хозяйка больше, - объясняет Анна.

А договор прочитать?

Специалисты говорят, что этот продукт имеет ряд отрицательных сторон. Например, в договоре не указана ставка, да и заключен он не с банком, а со страховой компанией. Причем эскперты подсчитали: прктически все полисы страхования сейчас проданы под видом депозитов. Другого канала их реализации у страховых просто нет.

- Возьмем такой продукт как «Инвестиционное страхование жизни» (ИСЖ). В него изначально «зашита» маржа в размере 20%, которую банк зарабатывает при продаже данного полиса. Инвестор же имеет доход 1—2% годовых и по факту теряет деньги. Если бы человек положил средства, например, на депозит, он заработал бы несравнимо больше, - комментирует СЕО краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

Кстати, в Центробанке РФ с февраля жалобы на мисселинг даже выделили в отдельную категорию. На инвестиционное страхование жизни в период с февраля по сентябрь пожаловались 44,4% всех, кто обратился с претензиями к кросс-секторальному сегменту. В ближайшем будущем власти готовят поправки, которые отрегулируют продаже полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни. Пока же вся ответственность лежит исключительно на клиентах, которым еще раз напоминают: читать договор нужно до последней буквы и прежде, чем вы отдадите все свои деньги кредитной организации.

Банки не прочь заработать на всех клиентахФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что делать, если договор заключен:

Расторгнуть договор можно через банк или страховую. В течение первых 14 дней есть шанс получить 100% возврат суммы, иногда - за вычетом комиссии за дни действия полиса. После двух недель вам вернут только гарантированную выкупную сумму. Ее размер указан в договоре.

"Сертификат" ничего не гарантирует

Еще один популярный способ продать вам не ту услугу, за которой вы пришли, это заменить депозит на индивидуальный инвестиционный счет. Такие предложения самарцы тоже получают, просто открывая вклад. Им рекомендуют сменить стратегию, чтобы заработать больше, но забывают рассказать, что в этом случае деньги вкладчика больше никто не защищает. Заманивают клиентов, обещая льготу по НДФЛ - на самом деле, владельцы таких сертификатов могут вернуть до 52 тыс. рублей с подоходного налога. Вот только над этим еще предстоит поработать, а вот получить обещанный доход не так-то просто. Тем более, если речь идет не о таких уж и больших суммах. Вложенные деньги в таком случае по закону никто возвращать не обязан.

Эксперты особенно обращают внимание, что в этом случае люди попадаются, просто не прочитав договор до конца. И предлагают принять закон, обязывающий писать все самое важное о таких продуктах на первой странице.

"Золотые" страховки облегчат кошелек

Еще одна беда - навязывание страховок любого вида. Это и страхование жизни, здоровья, страховка от потери работы. Если вы берете в банке кредит, то будьте уверены - просто так от вас менеджер не отстанет.

- Специально обученные менеджеры под угрозой депремирования вынуждены убеждать клиентов в том, что дополнительный платеж в виде страховых 4-5 тыс. рублей в месяц — не такая уж и большая сумма за «обеспечение вашего спокойствия». Однако эти самые деньги, скорее всего, конвертируются в эффективную кредитную ставку в размере 40-50% годовых. Очевидно, что, добавляя к кредиту страховку, банк повышает свою маржу., - говорит Роман Хорошев.

В целом, навязываемая страховка - еще один повод задуматься, а так ли вам нужен кредит. Конечно, если речь идет, например, об ипотеке, такой траты избежать не удастся. Но менее обидно от таких потерь, конечно, не становится

Вот вам бездонный кошелек

Еще один любимый инструмент банков - это кредитные карты и карты с овердрафтом. Ставка по "бездонному кошельку" может достигать 30% годовых, весь расчет на то, что вы запутаетесь и обязательно пропустите бесплатный период погашения. Здесь действует и психологический прием, ведь овердрафт дает полную иллюзию того, что у вас есть на карте эти деньги. А ведь вы их еще не заработали.

Основная опасность - навязчивые предложения подобных карт от менеджеров банка. Будьте уверены, эти люди обязательно будут звонить вам, если у вас есть хоть какой-то счет в банке и на нем постоянно появляются средства. Банки обязательно обзванивают своих зарплатных клиентов например.

- По статистике, 80% клиентов не укладываются в заданный банком период беспроцентного погашения и вынуждены расплачиваться за заемные средства по самой высокой ставке. Порой ставки по кредитным картам доходят до 40% годовых, а вместе с комиссиями, удваивающимися штрафами и процентами — до 60%. Это приравнивает ставки по кредитным картам к ставкам микрофинансовых организаций. Чтобы не переплатить, выбирая тот или иной банковский продукт, необходимо понимать, из чего формируется высокая доходность банков, развивать финансовую грамотность. Кроме того, стоит внимательнее изучить рынок небанковского инвестирования, - делится информацией эксперт Роман Хорошев.

Также вам могут предлагать обычные дебетовые карты, но при этом на вас также попытаются заработать. Например, анонсируется бесплатное обслуживание, но на деле оказывается, что это действует только в том случае, если вы тратите определенную сумму и производите другие действия.

Главное правило - ни на что не соглашайтесь по телефону. Возьмите тайм-аут подробно узнав название продукта, проанализируйте полезные для вас и вредные стороны и уже тогда давайте свое согласие на получение карты или же отказывайтесь от нее.