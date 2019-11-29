2019-11-29T08:11:26+03:00
Общество

В Самарском районе города открыли три ясельные группы в детских садах: Дети под присмотром, родители счастливы

Сразу три ясельные группы приняли малышей в возрасте от двух до трех лет
Александра БЕЛОВА
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Елена Чернега вручила малышам символический ключ от нового корпуса детского сада.Елена Чернега вручила малышам символический ключ от нового корпуса детского сада.
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«Капельки», «Гномики» и «Ягодки»

Родители маленькой Софии Самсоновой с нетерпением ждали момента, чтобы дочка пошла в детский сад: только в этом случае мама Екатерина может вернуться на любимую работу.

- Чем раньше, тем лучше: девочка у нас общительная, развитая, и ей очень не хватает общения со сверстниками, - считает Екатерина Самсонова. - Два месяца назад мы узнали, что в Самарском районе открывается новый детский сад, и нас тут же взяли. Мы даже не ожидали, что все будет так быстро и просто. И живем мы в пяти минутах отсюда, на площади Революции. Очень удобно.

Открытие нового корпуса детского сада №56 на улице Алексея Толстого, 37, состоялось 26 ноября. Свой второй дом тут обретут 75 малышей в возрасте от двух до трех лет. Три группы по 25 человек - «Капельки», «Гномики» и «Ягодки» - примут воспитанников уже второго декабря. И это отличный подарок родителям и бабушкам с дедушками к Новому году.

- В Самаре очень востребованы и нужны места в детских садах для малышей от двух до трех лет, - говорит заместитель главы городского округа Самары - руководитель Департамента образования Елена Чернега. - Долгое время для этой возрастной группы не создавались места, в приоритете были детки от трех до семи лет. Но мы понимаем, насколько это актуально и стараемся прийти на помощь мамам, чтобы они как можно скорее вышли на работу. Это действительно необходимость. 22 октября прошло комплектование новых групп, и в течение 10 минут все 75 мест были заполнены. Значит, мы движемся в правильном направлении.

Нет возможности строить? Надо ремонтировать!

Для малышей и их родителей открытие нового корпуса детского сада №56 - большое событие. Найти место для строительства дошкольного образовательного учреждения в историческом центре города - задача непростая, если не сказать, невыполнимая. Поэтому городские власти ищут - и, что самое главное, находят - варианты, чтобы в детские сады могли пойти все желающие.

- Мы ведем большую работу по созданию в Самаре дополнительных мест в детских садах в рамках реализации национального проекта «Демография». Строятся новые образовательные учреждения, возвращаются в строй и ремонтируются здания, когда-то переданные сторонним структурам. Но в Самарском районе это сложно. Поэтому мы реконструируем и ремонтируем уже имеющиеся площади, - объясняет Елена Чернега.

На месте нового, уже четвертого, корпуса в составе детского сада №56, раньше тоже был детский сад.

- Были выделены серьезные денежные средства, произведен капительный ремонт. Для пищеблока приобретено новейшее технологическое оборудование, для групп - новая мебель, игрушки, постельное белье. В настоящее время в Самарском районе это единственное дошкольное учреждение, где созданы места для самых маленьких, - объясняет Елена Чернега.

Большая ответственность

Праздник для малышей и их родителей удался. Поздравить новоселов и вручить им подарки пришли депутаты Самарской городской думы, а также и.о. главы администрации Самарского района Сергей Источников. Елена Чернега вручила мальчикам и девочкам символический золотой ключ от их нового дома.

- Я действительно не знаю, кто сейчас более счастлив - дети и родители, или мы, сотрудники детского сада, который сегодня стал больше на один корпус, - улыбается заведующий детским садом №56 Ирина Мартьянова. - Но мы понимаем: это большая ответственность для нас. Этим ребятам нужны квалифицированные педагоги, особенный уход, питание, санитарно-эпидемиологический режим. Поэтому в штате есть и средний медицинский персонал, и врач, который будет следить за здоровьем воспитанников, за соблюдением гигиенических норм. Мы готовы создать для малышей условия, максимально приближенные к домашним, чтобы мамы были спокойны, уходя на работу.

Родители старания оценили.

- Светло, красиво, уютно, - делится впечатлениями мама маленького Сашеньки Светлана Наумова. - Очень рады, что мы попали именно в этот детский сад, где сын будет получать новые эмоции и знания.

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