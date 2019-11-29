«Раньше тут стояли полтора грибочка и песочница»: как изменилась Леснуха

Долгожданные перемены

Озеро Леснуха и дубовая роща вокруг него - маленькое чудо, уголок природы среди бетонных многоэтажек. В этом красивом месте города Самары любят гулять все жители Пятой просеки от мала до велика. Правда, состояние зоны отдыха до недавнего времени оставляло желать лучшего.

- Асфальтированных дорожек не было. В дождь и грязь пройти было невозможно. На берегу - горы мусора. Да и небезопасно было близко к воде подходить - грунт осыпался, - говорит жительница микрорайона Анна Семенова.

Самарцы припоминают: последний ремонт на площадке у озера затеяли лет пять назад.

- До конца его не довели, - рассказывает Александр Башкиров. - Ни тротуаров, ни урн, ни лавочек мы не получили.

Жители долго мечтали о благоустройстве Леснухи и прилегающей к нему территории. Администрация города начала поиски спонсора. Финансирование проекта и последующих работ взяло на себя

АО «Транснефть - Приволга». Реконструкция началась в августе и продолжалась два с половиной месяца. Были учтены все просьбы и пожелания жителей. В первую очередь территория была очищена от мусора, которого накопилось немало. Укреплена береговая линия, отремонтирован пирс и построены пандусы - теперь наслаждаться природой могут и мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями здоровья. А чтобы отдых был безопасным, установлено ограждение.

- Выполнены работы по монтажу 1000 кв.м

плитки, водоотведение, асфальтирование дорожек у ближайших домов, установлены скамейки, освещение, современная детская площадка с антитравматическим покрытием, - показывает представитель подрядной организации Алексей Митрофанов.

Центр притяжения

Обновленное пространство для отдыха на Пятой просеке открыли в пятницу, 22 ноября. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы городского округа Самары Владимир Василенко и заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Махаев.

- Сегодня очень важный день для жителей Пятой просеки, - отметил Владимир Василенко. - Власти города понимали, что только благоустройство может спасти этот уголок природы, сохранить и дубовую рощу, и само озеро. Хотелось бы сказать слова благодарности компании

АО «Транснефть - Приволга», которая откликнулась на нашу просьбу. Спасибо и спонсору, и подрядчику за прекрасную работу. А жителей прошу беречь и сохранять этот подарок.

Площадку оценили и взрослые, и малыши.

- Что было, и что стало - небо и земля. Одно слово - красота. По тротуарам можно к самому озеру спуститься даже с коляской или детским велосипедом. Мне особенно нравится, что площадка гармонично вписывается в природу - она просто стала ее естественной частью. Мы здесь каждый день гуляли, а теперь будем приходить с невероятным удовольствием, - улыбается жительница дома №125 на Пятой просеке Наталья Злобина.

- Мы прекрасно понимаем значимость этого объекта для Пятой просеки. Поэтому АО «Транснефть - Приволга» и откликнулась на инициативу главы города Елены Лапушкиной. Вопрос был актуален много лет, и, наконец, он решился. Теперь это благоустроенная многофункциональная территория. Здесь есть все необходимое: дорожки, детская площадка, комфортные места для отдыха, пирс. На мой взгляд, сделано все, чтобы озеро стало центром притяжения для всех жителей микрорайона, - рассказал Дмитрий Махаев.

Берег Леснухи теперь действительно не только красивый, но и чистый.

- Благоустройство помогло решить еще одну проблему, которая нас волновала. Территория находится в низине, и все ливневые воды микрорайона стекались сюда, смывая по пути часть почвы в озеро. Поэтому одним из основных пожеланий жителей был именно ремонт ливневой канализации. Нас услышали: сделали высокий бордюр, сливы. Теперь тут будет сухо и комфортно. И отдельное спасибо за детскую площадку. Раньше из всех развлечений - полтора грибочка и две песочницы. А сейчас деткам не будет скучно, - считает еще одна жительница Пятой просеки, Ирина Хохлова.