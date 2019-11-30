2019-11-30T16:16:27+03:00
Общество

"Мы вообще сначала подумали, что это столбы для фонарей". В Самарской области на участке в 400 метров поставили 38 дорожных знаков

В администрации надеются, что может быть хоть это заставит водителей притормозить [фото, видео]
Ольга НОВИКОВА
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Администрация города решила, что чем больше знаков, тем лучше. Фото: соцсетиАдминистрация города решила, что чем больше знаков, тем лучше. Фото: соцсети
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Настоящий парад дорожных знаков устроили в Похвистнево. Очевидцы запечатлели на небольшом участке улицы Ибряйкинской сразу 38 дорожных знаков. В основном это знаки «Главная дорога», но встречаются и такие как «Пешеходный переход», «Обгон запрещен» и «Левый поворот запрещен». Фотоснимки вызвали активные обсуждения в соцсетях. «Фейк» - подумали было некоторые. Но оказалось – правда.

- Это действительно так, эти знаки без объяснений поставили недели две назад, - прокомментировал журналисту "Комсомольской правды-Самара" главный редактор издания «Похвистнево-Информ» Александр Митрофанов. _ Это вторая по значимости дорога в городе, но на главной похвистневской магистрали, ул. Революционной, установлено всего пять знаков «Главная дорога». Зачем здесь столько – никто не понимает, мы вообще сначала подумали, что это для фонарей столбы.

Знаков мало не бывает? Фото: соцсети

Знаков мало не бывает? Фото: соцсети

Знаки установлены на похвистневском мосту, а также на повороте с ул.Мира на кладбище, общая протяженность участка – 400 метров. Рядом только гаражный массив и социальное учреждение. Здесь горожане насчитали аж 22 знака «Главная дорога» - по 11 с каждой стороны трассы. Кроме того, установлены и другие знаки.

В администрации Похвистнево, объяснили, что такое солидное число знаков – не ошибка, и оно было предусмотрено проектом.

- Потом оптимизируем, конечно. Но в целом это очень аварийный участок, только вчера там были ДТП, почти каждый день машины бьются. Поэтому решили хоть так привлечь внимание водителей, чтобы они не летели и притормаживали, - объяснили в администрации.

В облГИБДД в ответ на вопросы "КП-Самара" пообещали выяснить ситуацию и дать оценку таким методам борьбы с нарушителями правил дорожного движения.

В Похвистнево на 400 метрах установили больше 30 дорожных знаков. Видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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