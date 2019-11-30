2019-11-30T16:16:27+03:00
Общество

Матч Сочи-Оренбург 1 декабря 2019 перенесли из-за подкосившей южан инфекции

В РПЛ пошли навстречу команде, столкнувшейся с ротавирусной инфекцией. Игра Сочи-Оренбург пройдет в резервную дату
Ольга НОВИКОВА
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Фото: ФК "Сочи"Фото: ФК "Сочи"
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Футбольного матча 18 тура Российской Премьер-Лиги «Сочи»-«Оренбург» 1 декабря не будет. Его перенесут на другую дату. Об этом официально сообщили представители РПЛ. Причиной стали форс-мажорные обстоятельства - острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи».

Матч должен был состояться 1 декабря в 14.00 на стадионе «Фишт». Однако, как сообщает официальный сайт ФК «Сочи», после возвращения из Уфы случилось ЧП. На тренировки, которые игроки футбольного клуба должны были провести для подготовки к двум заключительным играм сезона, вышло меньше половины полевых игроков. А тренировку, которая должна была состояться за два дня до игры с «Оренбургом», и вовсе пришлось отменить.

Из-за вируса ангины команда оказалась не в состоянии играть. Фото: ФК "Сочи"

Из-за вируса ангины команда оказалась не в состоянии играть. Фото: ФК "Сочи"

- По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов, - сообщает клуб. Сначала здесь все-таки собирались провести матч и даже просили болельщиков прийти поддержать любимую команду, однако позднее руководство клуба все же обратилось с просьбой перенести игру.

Руководство Премьер-Лиги вошло в положение южан, которых сразил вирус и сумело оперативно отреагировать на экстренную ситуацию, не заставляя больных игроков выходить на поле. Несмотря на то, что руководство РПЛ уже находится в Бухаресте на жребьевке финальной части Чемпионата Европы-2020, здесь смогли быстро принять правильное решение.

- Обращение ФК «Сочи» было поддержано ФК «Оренбург», - отметили в РПЛ. - В соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» - «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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