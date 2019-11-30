2019-11-30T16:02:24+03:00
Общество

«Ее бросили на обочине - умирать»: в Кинеле собирают деньги на инвалидную коляску для сбитой на трассе собаки

Зоозащитники верят, что чудо еще произойдет, и пострадавшая под колесами Майя обретет новый дом. Но сначала ей нужно вновь научиться ходить
Ольга НОВИКОВА
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Вся надежда Майи - только на добрых людейВся надежда Майи - только на добрых людей
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Майские праздники принесли кинельской зоозащитнице Лаурике Нагель нерадостные новости: одна из знакомых позвонила с известием, что на трассе около поселка Усть-Кинельский лежит сбитая машиной собака.

- Она сутки пролежала на обочине! – рассказала Лаурика Нагель журналисту «Комсомолки». – Люди оттащили ее туда, живут, обездвиженную, укрыли одеялом – и оставили. Женщина, которая мне позвонила, отвезла ее в ветклинику, я поехала туда же. Обезболивание, рентген – оказалось, что после аварии у бедняги полностью раздроблен шестой и седьмой позвонки. Врач сказал, что оперировать не имеет смысла.

Майя не может самостоятельно ходить - только ползать, стирая лапы

Майя не может самостоятельно ходить - только ползать, стирая лапы

Так собака-инвалид оказалась дома у зоозащитницы. Найти хозяев «спинальнику» - животному, которое может передвигаться только ползком, оказалось, увы, невозможным. Врачи советовали усыпить животное, но Лаурика решила дать собаке шанс – поскольку проблем с туалетом у Майи нет, она вполне может жить, главное – чтобы рядом был заботливый хозяин.

- Каждую неделю новенькие все прибывают, - сокрушается Лаурика. - Тяжелые животные абсолютно никому не нужны. Люди, которые просили помочь спасти, незаметно испарились, а Майя каждый день нуждается в помощи, ей нужны пеленки, простыни, левомеколь, шприцы, хлоргекседин, хороший корм.

Но больше всего Майе нужна инвалидная коляска. Одна, простенькая у нее уже была, но, к сожалению, не выдержала нагрузок. Теперь зоозащитники собирают деньги на другую, прочную, на которой Майя сможет свободно передвигаться. Пока же бедному животному приходится перемещаться только ползком, стирая лапы.

- Ухаживать за спинальником не так и сложно,- говорит Лаурика. – Если у Майи будет коляска, ест реальный шанс найти ей новых хозяев. Это очень жизнерадостная собака, ласковая, гавкучая – будет хорошим сторожем-звоночком. Правда, кошек она недолюбливает.

На коляску для Майи нужно около 25 тысяч рублей. Если хотите помочь – пишите Лаурике Нагель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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