Уфа впервые в сезоне выиграла в гостях, "Крылья Советов" без Соболева рискуют упасть в зону вылета

В 18 туре РПЛ "Крылья Советов" в домашнем матче уступают "Уфе". Игра заканчивается со счетом 0:1, впервые в сезоне 2019/2020 "Уфа" выигрывает в гостях, и буквально на лифте команда из Башкирии поднимается на 6 строчку, вставая вровень со Спартаком. Конечно, эти результаты еще скорректируются, так как всем остальным клубам еще только предстоит играть.

"Крылья Советов" начали игру в первом тайме довольно активно. Антон Зиньковский постарался организовать несколько опасных моментов, но не один из них не закончился нормальным и направленным ударом по воротам.

А вот на 26 минуте гости организовали отличный момент у ворот хозяев. Тилль отправил мяч на Алиева, тот пропустил его между ног Бурлака. В опасной близости от ворот Рыжикова подхватил мяч Бизяк и отправил в ворота. Счет 0:1 остался неизменным до свистка на перерыв.

Бизяк забивает гол "Крылья Советов" Крылья Советов - Уфа. 0:1. Ловро Бизяк, Российская Премьер-Лига, 18 тур 30.11.2019.Крылья Советов - Уфа. 0:1. Ловро Бизяк

В первом тайме ситуация еще могла бы измениться в пользу самарцев, но не повезло. На 33 минуте Пуцко заехал шипами в живот Полуяхтову, тот оказался на газионе. Уфимский футболист получил желтую карточку, но эксперты сошлись, что если бы самарский полузащитник смог бы более ярко проработать эпизод, то грозила бы уфимцу красная и пенальти. А это могло бы вывести хозяев вровень с гостями и дать шанс.

В конце первого тайма желтую получил и член тренерского штаба Уфы Николай Сафронидзе. Он нецензурно ругался в адрес арбитров.

Во втором тайме на поле у самарцев появился Егор Голенков, которому Божович в последнее время дает шансы проявить себя. На самом деле без перебравших предупреждений Соболева и Гацкана "Крыльям" пришлось играть совсем не лучшим составом и не сыгранными форвардами.

Второй тайм для "Крыльев" не оказался более удачным, тем более неблагосклонна была и погода - пошел снег. У хозяев одним из самых активных игроков матча был Антон Зиньковский, но зачастую ему просто некому было отдавать пас, прорвавшись к воротам. В середине тайма были шансыу Лысцова, который продавил соперника, принимая мяч с углового и Радонича. Но они их не реализовали.

Зато на 82 минуте еле сумел отбить Рыжиков мяч, летевший прямо в ворота от Бизяка. До конца матча "Уфа" тянула время, а хозяева безнадежно пытались атаковать ворота соперников. Но матч так и закончился со счетом 0:1. "Уфа" поднимается на 6 строчку, а "Крылья" остаются внизу и ждут результаты других матчей.

Статистика матча

Счет: 0:1 (0:1)

Составы команд

Уфа: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Кротов, Тилль, Бизяк. Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Никитин, Терентьев, Гиоргобиани, Голубев, Емельянов, Вомбергар, Козлов

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 5 Лысцов, 22 Анюков, 90 Бурлак, 17 Зиньковский, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич, 99 Канунников.

Запасные: 81 Овсянников, 10 Терехов, 14 Гынсарь, 44 Чичерин, 50 Карпов, 52 Смирнов, 69 Голенков, 78 Киселев.

Желтые карточки: 34" Пуцко, 42" Сафрониди (член тренерского штаба), 50" Карп, 72" Йокич, 89" Лысцов

Угловые: 5-8

Нарушения: 10-16

Офсайды: 1-5