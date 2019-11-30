"Детей выносили на руках, без одежды": в Чапаевске вспыхнул пожар в детской комнате в торговом центре

"Дети были напуганы"

«Черная пятница» чуть не перешла для жителей Чапаевска в «черную субботу». После обеда начался пожар в популярном в городе торговом центре «Клеопатра». В субботу около 16.40 здесь вспыхнуло пламя. Самое страшное, что возгорание началось на третьем этаже, в детской игровой комнате «В гостях у сказки».

Очевидцы рассказали, что посетители, задыхаясь, выбегали с детьми раздетые прямо на мороз.

- Замкнуло проводку во время праздника в игровой комнате на 3 этаже, до приезда пожарных всех детей эвакуировали, выносили почти всех раздетых, одевали прямо на улице, дети были испуганы, - рассказывает очевидец Наталья Демина. – Огня не видели, все сразу заволокло черным дымом. Пожарные приехали через 9 минут после вызова. Мужики молодцы, не растерялись с улицы сразу рвали в магазин вытаскивать детей.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение кровли, объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2,- сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. – Проведена эвакуация 50 человек, пять из которых – дети. Для ликвидации пожара привлечены 83 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 18 единиц техники, из них 4 автолестницы и 5 автоматических коленчатых подъемов.

Фото: соцсети

"Пожар начался на кухне"

Через полчаса, в 17.06, пожар на площади 50 квадратных метров был локализован, в 17.16 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. Сейчас пожарные продолжают работать на месте ЧП, здесь присутствуют три звена газодымозащитной службы.

- Пострадавших и погибших нет, - заверили в ГУ МЧС.

В паблике "Чапаевск официальный" в 18.07 сообщили об окончательной ликвидации пожара.

- По предварительной информации объявлена полная ликвидация очага возгорания в ТЦ "Клеопатра". На месте работают задействованные службы. Глава города Виталий Ащепков также прибыл на место, - сообщили в паблике. - По предварительной информации возгорание произошло на верхнем этаже. Пожарная сигнализация сработала штатно. Сотрудники МЧС приехали быстро.

А местные жители уже высказали в соцсетях предположение, что это могло быть поджогом. Официально же в ГУ МЧС Самарской области сообщили, что предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки на 3 этаже здания в помещении кухни детской игровой комнаты.