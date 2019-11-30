2019-11-30T19:01:05+03:00
Спорт

Желтых много, результата нет: "Ростов" и "Урал" впервые не забили ни одного мяча в очной встрече

Нерезультативная встреча "шмелей" и "желто-синих" в 18 туре РПЛ - обзор матча Ростов-Урал 30 ноября 2019 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Команды разошлись с ничейным счетомКоманды разошлись с ничейным счетомФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В 18 туре встречались две самые пропускающие команды РПЛ. Но игра Ростов - Урал" ожиданий фанатов не оправдала. Наверняка это будет один из скучнейших матчей тура, закончился же он со счетом 0:0.

Первый тайм не порадовал болельщиков вязкой и достаточно скучной игрой. Начался матч с нескольких опасных моментов от Шомуродова и Байрамяна. В первой половине поля проблемы испытывал Чистяков, у которого были какие-то боли в шее. Он дважды покидал поле. но потом возвращался. И лишь после падения на газон его сменил Логашов.

На 38 минуте потрясающий был момент у Попова. Со штрафного пробивал Попов, но прошел мяч рядом со штангой и не со стороны сетки.

"Ростов" в первом тайме организовывал опасные моменты, но ничего не получилось у хозяев, гости же вообще выглядели довольно бледно.

Во втором тайме гости стали более активны. В матче было много угловых, и складывалось ощущение, что "Урал" тянет время, медленно вводя мяч и разыгрывая его после спорных моментов. Несколько раз ворота соперников пытался поразить Зайнутдинов, который в этом матче играл даже ярче Шомуродова. Но результата достичь не удалось. В конце игры болельщики вздрогнули, когда из ворот слишком далеко под ноги Ильину выбежал Годзюра и столкнулся со своим же партнером по команде. Но и этот эпизод не дал никому никаких преференций.

Матч так и закончился со счетом 0:0. Впервые за всю историю команды в очном матче не забили ни одного мяча.

Теперь "Ростов" сыграет со "Спартаком" в Москве, а "Урал" отправится в Самару к "Крыльям Советов".

Статистика матча Ростов - Урал

Счет:0:0 (0:0)

Составы:

Ростов: Бабурин, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Чернов, Норманн, Зайнутдинов, Попов, Байрамян, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов Д., Вмлюш, Ведерников, Сагурдарсон, Прошляков, Маляров, Логашов, Саплинов, Долгов

Урал: Годзюр, Эль Кабир, Бикфалви, Кухарчик, Августиняк, Фидлер, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Ильин

Запасные: Баклов, Шанбиев, Мамин, Бумаль, Бавин, Панюков, Насыров, Егорычев, Шаболин, Магомадов, Погребняк, Щербаков

Желтые карточки:

42" Козлов, 62" Логашов, 68" Фидлер, 70" Поляков 85" Егорычев, 90" Ильин

Угловые: 12-4

офсайды: 1-0

Нарушения: 8-19

Удары в створ: 1-1

ИСТОЧНИК KP.RU

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