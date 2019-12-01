Биатлон. Кубок мира в Эстерсунде. Спринт. Женщины. Прямая онлайн-тансляция

В шведском Эстерсунде продолжается Кубок Мира по биатлону. 1 декабря в 17.30 (мск) начнется спринтерская гонка среди женщин. Каждая участница должна пробежать 7,5 километра, результат будет зависеть от выступления на каждом этапе со стрельбой.

По итогам первого дня Ханна Эберг была одной из самых сильных участниц, эксперты считают, что она сможет побороться и за личную победу. А вот спортсменка из Словении Паулина Фиалкова вряд ли готова в этом году повторять вчерашние результаты, по краней мере 30 ноября она выступала не лучшим образом.

Российские болельщики ждут выступления Екатерины Юрловой-Перхт, она стартует в четвертой десятке.

Порядок,в котором будут стартовать спортсменки:

1. Оя Регина, Эстония; Эмма Нильсон, Швеция; Сьюзан Данкли, США; Франциска Хильдебран, Германия; Байба Бендика, Латвия; Денис Херманн, Германия; Лариса Куклина, Россия; Доротея Вирер, Италия; Лена Хекки, Швейцария; Сара Бодри, Канада;

2. Николь Гонтье, Италия; Ивона Фиалкова, Словакия; Ингрид Тандреволд, Норвегия; Катарина Иннерхофер, Австрия; Лиза Тереза Хаусер, Австрия; Франциска Преум, Германия; Марта Олсбу Роузланд, Норвегия; Паулина Фиалкова, Словакия; Вероника Виткова, Чехия; Джулиа Симон, Франция;

3. Анастасия Меркушина, Украина; Тирил Екхоф, Норвегия; Камила Зук, Польша; Лиза Витоцци, Италия; Анна Фролина, Корея; Ирина Крюко, Беларуссия; Анаис Бесконд, Франция; Фьюко Тачицаки, Япония; Джоанна Талихаерм, Эстония; Светлана Миронова, Россия;

4. Селиа Аймоньер, Франция; Ванесса Хинц, Германия; Вита Семеренко, Украина; Моника Хожниц-Старега, Польша; Валентина Семеренко, Украина; Джулиа Швайгер, Австрия, Динара Алимбекова, Белоруссия; Екатерина Юрлова-Перхт, Россия; Элиса Гаспарин, Швейцария; Ханна Эберг, Швеция;

5. Кинга Збилут, Польша; Клэр Эган, США; Мона Брорсон, Швеция; Жюстина Брайсаз, Франция; Каиса Макарайнен, Финляндия; Ева Пускарчикова, Чехия; Маркета Давидова, Чехия; Эмили Калкенберг, Норвегия; Федерика Санфилиппо, Италия; Эмма Лундер, Канада;

6. Ен Джун К, Корея; Галина Вишневская, Казахстан; Ника Блаженич, хорватия; Ролона Клеменич, Словения; Тамара Воронина, Россия; Алла Жиленко, Молдова; Терезия Полякова, Словакия, Жалин Танг, Китай; Линн Персон, Китая; Магдалена Гвиздон, Польша;

7. Джоан Рейд, США; Селина Гаспарян, Швейцария; Джулия Матвиенко, Латвия; Мария Здравкова, Болгария; Фанки Менг, Китай; Ника Виндисар, Словения; Дарья Блашко, Украина; Каролин Кноттен, Норвегия; Юри Танака, Япония; Мари Эдер, Финляндия;

8. Анастасия Кондратьева, Казахстан; Кристина Резцова, Россия; Суви Минкинен, Финляндия, Надя Мозер, Канада; Милена Тодорова, Болгария; Кристина Ридер, Австрия; Туули Томингас, Эстония; Елена Кручинкина, Беларусь; Каролин Хорклер, Германия; Энико Мартон, Румыния;

9. Каролин Коломбо, Франция; Габриэль Лейсинкейт, Литва; Ингела Андеррсон, Швеция; Луция Чарватова, Чехия; Дуня Здоуц, Австрия; Вероника Мячникова, Словения; Эмили Дрейсигакер, США; Меган Банкес , Канада;Асука Хачисука, Япония; Даниела Кадева, Болгария;

10. Жаохан Жан, Китай; Аита Гаспарин, Швейцария; Грета Гайм, Эстония; Надя Белкина, Украина; Нина Задравец, Словения; Наталья Кочергина, Литва; Эльвира Эберг, Швеция; Джессика Джислова, Чехия; Ханна Сола, Беларусь; Виктория Сливко, Россия; Анна Вейдел, Германия; Сеон Су Ким, Корея; Венла Лехтовен, Финляндия; Людмила Ахатова, Казахстан; Хлое Шевалье, Франция.

Онлайн трансляция женского спринта наКубке мира в Эстерсунде стартует в 17.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию можно на сайте IBU.