Доротея Вирер - лучшая, две россиянки - в двадцатке: как закончился спринт на Кубке мира 2019 в Эстерсунде

В Эстерсунде 1 декабря 2019 года завершились спринтерские соревнования среди женщин в Кубке мира по биатлону - 2019. Лучшей на трассе и в стрельбе стала итальянка Доротея Вирер, она допустила лишь один промах, но была очень быстра в лыжном ходе. Результат Доротеи 19:48:5.

Второе место осталось за норвежкой Марте Олсбю Ройселанд. Ее отставание от лидера - 8,6. После второго рубежа и перед финишем она была третьей, но чешка Марта Давидова не смогла дожать скорость и финишировала с бронзой, несмотря на отсутствие промахов. У норвежки два промаха.

11 и 12 место заняли сестры Эберг, причем Эльвира отстала от Ханны всего-то на 4/10 секунды, несмотря на то, что она в соревнованиях еще новичок.

Российские биатлонистки показали не лучший свой результат. Только две из них попали в первую двадцатку. Очень хорошо стартовала Лариса Куклина, она не ошиблась на первом рубеже, но на втором пропустила одну мишень. При этом скорость помогла спортсменке занять 18 место. Лучший результат у Светланы Мироновой. на 15-я с отставанием от лидера в 52,8. При этом Светлана ошиблась в выстрелах трижды. Так что если бы при такой же скорости она стреляла бы точнее, смогла бы претендовать на медали.

- Будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат. Я постаралась максимально отработать каждый участок, учла вчерашние ошибки, поделилась планами на будущее Светлана.

29-е место заняла дебютантка сборной Тамара Воронина. Она растерялась в первый день в миксте, а вот сегодня собралась и сама говорит, что чувствовала себя уже увереннее. А вот Катерина Юрлова -Перхт выступила не очень удачно, она лишь 51-я.

- В целом непонятно гонка для меня сложилась. Первые два круга была суета, на последнем круге стали приходить ощущения понятные, но уже был финищ. Сегодня было намного лучше, пристрелка у нас была с сильным ветром, на гонке его не было. К сожалению во время моей стрельбы ветер два раза поменялся, я не успела среагировать и отсюда два габарита, - рассказала спортсменка в микст-зоне.

Россиянка Виктория Сливко стала 61-й, Кристина Резцова - 78-я. А 70 место заняла одна из фавориток соревнвоания Лиза Витоцци, которая видимо пока не смогла набрать хорошую форму. Она промахнулась пять раз.

Подробности выступления в нашей трансляции.