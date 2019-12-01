2019-12-01T19:06:11+03:00
Спорт

Доротея Вирер - лучшая, две россиянки - в двадцатке: как закончился спринт на Кубке мира 2019 в Эстерсунде

Женской сборной России не удалось взять медали в спринтерской гонке Кубка Мира в Эстерсунде, хотя биатлонистки показали хорошую скорость, но не точность
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Лиза Витоцци сорвалась на стрельбе. Твиттер IBUЛиза Витоцци сорвалась на стрельбе. Твиттер IBU
Изменить размер текста:

В Эстерсунде 1 декабря 2019 года завершились спринтерские соревнования среди женщин в Кубке мира по биатлону - 2019. Лучшей на трассе и в стрельбе стала итальянка Доротея Вирер, она допустила лишь один промах, но была очень быстра в лыжном ходе. Результат Доротеи 19:48:5.

Второе место осталось за норвежкой Марте Олсбю Ройселанд. Ее отставание от лидера - 8,6. После второго рубежа и перед финишем она была третьей, но чешка Марта Давидова не смогла дожать скорость и финишировала с бронзой, несмотря на отсутствие промахов. У норвежки два промаха.

11 и 12 место заняли сестры Эберг, причем Эльвира отстала от Ханны всего-то на 4/10 секунды, несмотря на то, что она в соревнованиях еще новичок.

Российские биатлонистки показали не лучший свой результат. Только две из них попали в первую двадцатку. Очень хорошо стартовала Лариса Куклина, она не ошиблась на первом рубеже, но на втором пропустила одну мишень. При этом скорость помогла спортсменке занять 18 место. Лучший результат у Светланы Мироновой. на 15-я с отставанием от лидера в 52,8. При этом Светлана ошиблась в выстрелах трижды. Так что если бы при такой же скорости она стреляла бы точнее, смогла бы претендовать на медали.

- Будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат. Я постаралась максимально отработать каждый участок, учла вчерашние ошибки, поделилась планами на будущее Светлана.

29-е место заняла дебютантка сборной Тамара Воронина. Она растерялась в первый день в миксте, а вот сегодня собралась и сама говорит, что чувствовала себя уже увереннее. А вот Катерина Юрлова -Перхт выступила не очень удачно, она лишь 51-я.

- В целом непонятно гонка для меня сложилась. Первые два круга была суета, на последнем круге стали приходить ощущения понятные, но уже был финищ. Сегодня было намного лучше, пристрелка у нас была с сильным ветром, на гонке его не было. К сожалению во время моей стрельбы ветер два раза поменялся, я не успела среагировать и отсюда два габарита, - рассказала спортсменка в микст-зоне.

Россиянка Виктория Сливко стала 61-й, Кристина Резцова - 78-я. А 70 место заняла одна из фавориток соревнвоания Лиза Витоцци, которая видимо пока не смогла набрать хорошую форму. Она промахнулась пять раз.

Подробности выступления в нашей трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Динамо 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Динамо 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Атлетико - Барселона 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Футбол, матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ Чемпионата России
Футбол. Матч Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019 . Прямая онлайн трансляция игр 18 тура РПЛ пройдет со стадиона Самара Арена. Статистика встреч, составы команд, авторы голов
Новости 24
Совсем оголодали, бедные! Тольяттинцы в Черную пятницу выстроились в километровую очередь за мясом
Кошелек из кожи питона и брошь-змея с изумрудом: в Самаре обокрали квартиру красотки-менеджера
В первый день зимы в Самарской области под лед провалились два рыбака, один из них погиб
Следующей будет ракета-тяжеловес: «Роскосмос» показал, как в Самаре собирают «Союз-2»
Это что, граната? На станции "Сызрань" поезда задержали почти на три часа
В Самаре трамвай №5 со 2 декабря будет ходить до «Самара Арены»
Появилась из ниоткуда: в Самарской области на трассе под колеса машины попала женщина
Жителей Самары возмутил автомобилист, заперший своей машиной дверь в подъезд
На ошибках не учится: жительницу Самары сначала «развели» брокеры, а после – телефонные мошенники
Подростку выбило передние зубы: в Жигулевске три человека пострадали в ДТП на встречке
Полыхало на всю округу: очевидцы рассказали о пожаре в частном доме в Похвистнево
В Сызрани создадут новые рабочие места? В городе могут открыть композитный центр
Под Тольятти задержан иностранец в BMW и с поддельными правами
Так себе соцработник: в Самаре доверчивая старушка попала в заложники к вооруженному уголовнику
Справились за полчаса: из дома пенсионерки в поселке Мясокомбинат украли несколько сотен старинных монет
Вылилось много нефти: на М-5 в кювет улетели нефтевоз и две легковушки
Возле автозаправки в Сызрани вспыхнул трехметровый факел
В Самаре женщина дважды переехала мужчину на своей «Калине»