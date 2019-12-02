Дед-женоненавистник и секс на верхней полке: откровения о годе жизни в хостеле

Найти съемную квартиру в любом городе не так-то просто и быстро. Наша героиня Анастасия тоже столкнулась с этой проблемой, решив вернуться в Самару после периода "дауншифтинга" и путешествий по Европе. Искать удобное жилье наездами было не удобно, и Настя решила - сначала без особой надежды - поискать хостел. Оказалось, что после ЧМ их довольно много даже не в столичном городе. В итоге Анастасия прожила на "койкоместе" целый год. С "КП-Самара" девушка поделилась своими впечатлениями от такой "коммуналки".

Бывшие квартиры - плохой вариант

Снять хостел я решила после того, как целую неделю каталась наездами в Самару, чтобы посмотреть ту или другую квартиру. Потратила много денег и ничего не нашла. Тогла я полезла на "букинг". Оказалось, что в Самаре много хостелов. Сначала я просто нашла самый дешевый, но в первый же день поняла, что это не мое. Я работаю удаленно и мне нужно пространство, чтобы сидеть целый день с ноутбуком. Так вот, оказалось, что хороших общих комнат нет практически нигде. В итоге я сняла койку в 8-местном женском номере. Она стоила 450 рублей, но со скидкой вышла в 360. По такой цене потом мне ее и продлили. К постоянным жильцам в хостеле вообще относились доброжелательно: им позволялось платить за день и уже пост-фактум.

Наш хостел находился в пристрое к дому. Первые, где я побывала - в бывших квартирах. Это - плохой вариант. Туалет и ванна оказываются практически за стенкой одной из комнат и в итоге ты вынужден все это слушать. Ну и еще один минус - отсутствие хорошего общего зала.

Кроме денег за койку трат немного. Самой покупать продукты, платить за стирку - 80 рублей за загрузку машины. Шкафчики в комнате были бесплатные. На рецепшне я несколько раз оставляла вещи, когда уезжала к родителям или по делам на несколько дней. Тогда платить не приходилось, и выезжать не нужно было.

"ВЫ с ума сошли, женщин ко мне селить!"

Когда я заехала, в хостеле уже жили несколько постоянных жильцов. Один из них - странный дед, лет 55-60. Он рассказывал, что сейчас они с женой продают квартиру. Она живет у родственников, а он - тут. Он снимал койку в шестиместном номере, но всегда жил там почти один. Если к нему селили девушек или женщин, он начинал громко возмущаться и обвинять всех в разврате. Так что если была возможность, вредного жильца администраторы предпочитали не стеснять - конфликтов ведь никому не хочется. При этом деду намекали, что номер официально - разнополый, предлагали заплатить побольше и жить одному. Но в эти моменты он предпочитал становиться глухим.

В моей комнате жили две девушки, которые уже успели подружиться. Одна приехала из Оренбургской области, искать работу. Вторая уже работала, но искала квартиру. В итоге они стали искать жилье вместе и через несколько недель съехали.

А в соседней комнате жил мексиканец, который приехал в командировку и работал в одной из местных компаний. Для меня было шоком, что, оказывается, не всем командировочным оплачивают номера в дорогих отелях. Я знала испанский, так что он очень обрадовался, найдя собеседника. Но иногда это мешало, так как мне все же нужно было работать, а в общем зале избежать разговоров было затруднительно.

Командировочных здесь было очень много. Часто останавливались иностранцы: это был хороший повод практиковать английский и испанский, люди вдали от родной страны становятся сентиментальными. А потом моими знаниями стали пользоваться и персонал хостела, просили, например, что-то объяснить по телефону иностранцам. А как-то в Самаре проходил гастрономический фестиваль, и туда приехала огромная делегация из Азии. У нас были заняты все койки. Постоянных жильцов даже попросили переселиться в одну комнату. Тогда я впервые узнала, что такое очереди в туалет.

Секс в комнате и игры со звуком

В нашем хостеле было пять туалетов и четыре душа. Так что чаще всего с проблемой очередей мы не сталкивались. Летом в хостел заезжала девушка из Казани, которая в душе проводила примерно минут 40. Я честно не знаю, что можно делать в душе столько времени. Они вместе со своим парнем снимали койки в общей комнате, у нее была верхняя. И там, на втором этаже они ночью пытались заниматься сексом, хотя на мой взгляд это попахивает извращением - вокруг еще шесть человек и все, конечно же, слышно. Сделать замечание - стремно, лежать слушать - чувствуешь себя, как в плохом порнофильме. Хотелось закричать: "Эй, снимите комнату". Мы вздохнули с облегчением, когда они уехали.

Вообще за год в хостеле я поняла, насколько разные и необычные бывают люди. Мне повезло, я человек достаточно спокойный. Могу спать при свете, если шумно - засыпаю в наушниках под любимые песни. А многие срывались, начинали ругаться, особенно когда кто-то включал вслух фильм на телефоне или играл, не выключив звук. А так делали часто, хотя, кажется, все должны понимать, что вокруг - люди с таким же правом на тишину, как и ты.

На самом деле в хостеле могут жить даже интроверты. Заставлять тебя общаться, если ты сразу дал понять, что не настроен к этому, никто не будет. Все кровати отделены шторками - сиди и читай книжку. Да и в общем зале можно сесть отдельно, но вокруг все равно будет шумно и большую часть времени работает телевизор.

Носками воняет, но не везде

Еще одна проблема, это храп и запах грязных носков. Причем он исходит не только от парней, как это принято думать, но и от прекрасных дам. В моей комнате в конце весны жила неряха, которая раскидывала вещи и подолгу могла держать под кроватью грязные носки и трусы. Она жила всего месяц, но я постоянно удивлялась: ну как ей не стыдно перед другими людьми. Потом поняла, что она просто не видит в этом ничего плохого, такая сила привычки. При этом она хорошо одевалась, прекрасно выглядела. А за этой красивой витриной - сплошное свинство. Еще она могла на кухне оставить грязную посуду или же свою еду в общей кастрюле и еще возмущалась: мол, куда же мне это девать.

На кухне у нас были строгие правила. Всю еду хранили в холодильниках и шкафчиках в пакетах с подписями: имя и дата. Неподписанное выбрасывали, просрочку тоже. Администратор рассказала, что чуть меньше года назад здесь травили тараканов и еще какую-то мошкару, и теперь за порядком контроль 100%. Убирают в хостеле хорошо, свинство в основном от жильцов. Я заметила, что особенно у тех, кто заезжает на короткий срок, есть какое-то потребительское отношение: кто-то за ними должен вытереть крошки, например. Помню, писали жалобы, что в ванной - вода на полу и все в волосах. Меня удивляет: вы же сами это делаете!

Меньше вещей - больше свободы

После полугода жизни в хостеле я начала ловить себя на мысли, что новичков воспринимаю как людей, посягающих чуть ли не на мое личное жилье. У меня появились любимый стул, любимое место и безумно раздражало, когда кто-то занимал их.

Именно тогда я начала задумываться, что пора уже искать жилье. Но тянула еще полгода, пока не подвернулся более менее неплохой вариант. Сейчас у меня комната в коммуналке: кухня и ванна с туалетом еще на 4 комнаты. Для меня это просто рай. И выходит дешевле - 7500 и свет. Койка обходилась мне в 10 тыс. рублей. В хостеле это как раз и хорошо, что не нужно платить ни за какие коммунальные удовольствия, и еще можно не мыть полы. Вот убираться на кухне - это обязанность жильцов, хотя многие не делали и этого.

А самый главный вывод, который делаешь в таком стиле жизни, - как мало тебе нужно. Когда я пять лет назад съезжала с квартиры в Самаре, у меня набралось больше десяти коробок с вещами. Год я жила с двумя чемоданами и мне всего хватало. Наверное, в условиях ограниченного пространства сразу понимаешь, что по-настоящему важно.

Советы бывалых

О чем стоит помнить, если собираетесь снимать хостел на долгий срок

- Узнайте, есть ли здесь общее пространство, большой стол для работы и дружеских посиделок,

- Пообщайтесь с администраторами. Эти люди станут вашими "коллегами" по жилью на долгое время, лучше выяснить, как они относятся к своей работе,

- Будьте готовы к тому, что тихо никогда не будет. Помогут очки для сна и беруши,

- Не стоит хранить на кухне дорогие продукты, особенно если в хостеле большой заезд,

- При изначальном заселении проверьте цены на агрегаторах и предложите администратору сдать вам комнату по такой цене. Скорее сего, получите согласие: это позволит объекту не платить комиссию.

- Не рассчитывайте набольшие шкафы и тумбочки. Самый удобный вариант для хранения одежды и большей части вещей - чемодан.

- Постель в хостеле меняютраз в неделю. Если нужно чаще - просто попросите.