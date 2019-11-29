2019-11-29T11:50:21+03:00
Спорт

Крылья Советов – Уфа 30 ноября 2019: прогноз на матч 18 тура РПЛ

Прогноз на игру 18 тура РПЛ Крылья Советов – Уфа, которая пройдет 30 ноября на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В матче первого круга «Уфа» дома обыграла «Крылья» 2:1. Фото: ФК «Уфа».В матче первого круга «Уфа» дома обыграла «Крылья» 2:1. Фото: ФК «Уфа».
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Прогноз на матч Крылья Советов – Уфа 30 ноября 2019 – 2:1.

Программу 18 тура Российской премьер-лиги откроет субботний матч в Самаре между местными «Крыльями Советов» и «Уфой». Игра начнется в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому) на стадионе «Самара Арена».

В первом круге сильнее были футболисты из столицы Башкирии. «Уфа» обыграла «Крылья» на своем поле со счетом 2:1.

Команды – соседи по турнирной таблице. «Уфа» располагается чуть выше – она на 11 месте. «Крылья» идут на 12-ой строчке. При это между клубами всего одно очко.

В этом сезоне турнирная таблица РПЛ настолько плотная, что по 19 очков, кроме «Уфы», набрали еще два клуба – тульский «Арсенал» и «Оренбург», а «Динамо», которое идет на 7-ом месте, от «Крыльев» на расстоянии одной победы.

Самарцы не побеждали уже четыре игры. При этом уступили «КС» лидерам чемпионата – «Зениту», ЦСКА и «Спартаку», а вничью сыграли с казанским «Рубином».

У «Уфы» же, напротив, идет беспроигрышная серия. В последний раз подопечные Вадима Евсеева проигрывали месяц назад, 30 октября – в Кубке России. В чемпионате же последний раз «Уфа» не набрала очков 26 октября. Команду из столицы Башкирии неожиданно разгромил «Тамбов» 3:0. После этого уфимцы сыграли три матча вничью – с «Локомотивом», «Оренбургом» и «Сочи». Однако есть и проблема - уфимцы не могут выиграть в РПЛ семь игр подряд.

Помочь «Крыльям Советов» в этом матче не смогут сразу пять футболистов, среди которых лучший бомбардир самарцев Александр Соболев, который перебрал желтых карточек; травмированные Паул Антон и Дмитрий Комбаров; а также дисквалифицированные Александр Гацкан и Срджан Мияйлович.

Несмотря на потери именно хозяева предстоящего поединка считаются у букмекеров фаворитами. Коэффициент на победу «Крыльев» - 2.5 – 2.7. На победу «Уфы» букмекеры дают 3.2 – 3.3, а на ничью 3 – 3.1.

Скорее всего, встреча закончится победой самарцев с перевесом в один мяч. Причем забьют обе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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