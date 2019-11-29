2019-11-29T15:09:29+03:00
Общество

У нас елка дешевая, украшения дорогие: узнали, во сколько обходится Новый год бюджету Самары

После истории с «золотой» елкой в Кемерово, решили подсчитать, а за что платит самарский бюджет при подготовке к празднику
Ольга АФАНАСЬЕВА
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За медиагирляндами и елки не видноЗа медиагирляндами и елки не видноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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История с искусственной кемеровской елкой за 18 млн рублей всколыхнула страну. В самом деле, к Новому году готовятся везде, от Владивостока до Калининграда. И жители многих городов стали с возмущением посматривать в сторону празднично наряженных площадей. Может быть, все это не так дешево обходится бюджету, как кажется?

Задумались об этом и самарцы. На площади Куйбышева уже поставили традиционные елки – одну огромную, 25 метров и еще несколько поменьше. Но тратиться на них в этом году не пришлось. Искусственную лесную красавицу купили в прошлом году. Но стоила она не настолько дорого, чуть меньше 3 млн рублей. Поставил ее для города «Ёлкин дом». Это один из крупнейших в России производителей искусственных елей.

Еще две елочки по 10 метров купили за миллион. А четыре деревца по 7 метров – за 820 тыс. рублей. Все деревья пришлось собирать на месте, на это ушло почти 800 тыс рублей.

Гораздо дороже обошлись городу медиагирлянды. Вот они стоили больше 7,5 миллионов, а потом еще пришлось докупать поддерживающие кольца для них за полмиллиона рублей. Эта сумма – цена программно-аппаратного комплекса, помогающего создать световое шоу, которым любуются горожане. А вот елочные шары и макушки обошлись еще в 1,38 млн рублей.

В этом году елки покупать уже не потребовалось. Но из бюджета город заплатил 1,275 млн рублей на монтаж того самого программно-аппаратного комплекса по созданию светового шоу на основе управляемых медиагирлянд на 7 искусственных елок. В прошлом году за это пришлось заплатить только 968 тыс. рублей.

Елка переливается, в небе огни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елка переливается, в небе огниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоит заметить, что стоимость нового года в Самаре отнюдь не ограничивается покупкой елок. Например, в прошлом году 1,5 млн рублей потратили на организацию горки для катания на площади Куйбышева. Тогда, напомним, прокатиться по деревянному настилу, залитому льдом, можно было безвозмездно, но только со своей ватрушкой. Охрана на период монтажа новогодних украшений обошлась в 248 тыс рублей. Еще 249 тыс. рублей заплатили охранникам во время проведения мероприятия «Открытие новогоднего комплекса».

Пиротехническое шоу на площади Куйбышева в Новогоднюю ночь обошлось в миллион рублей.

В коппечку встал и аттракцион «В гости к самарскому Деду Морозу». За организацию театральной программы отдали около 600 тыс рублей, за анимационную – еще 660 тыс. рублей, проводникам, которые развлекали детей и взрослых на сказочной тропе заплатили 300 тыс. рублей. А объекты «Дуб» и «Трон» в том же сказочном лесу обошлись в 678 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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