Ростов – Урал 30 ноября 2019: прогноз на матч 18 тура РПЛ

Прогноз на матч Ростов – Урал 30 ноября 2019 – 3:1.

«Ростов», который сейчас переживает не лучшие времена, но продолжает идти в лидерах РПЛ, в эту субботу, 30 ноября, примет «Урал» из Екатеринбурга. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

К финансовым проблемам желто-синих (говорили о том, что в зимнюю паузу клуб расстанется с рядом ведущих игроков и главным тренером Валерием Карпиным) добавились проблемы на футбольном поле. В последний раз «Ростов» побеждал месяц назад – 26 октября. В тот день желто-синие обыграли «Сочи». После этого как отрезало – вылет из Кубка России от «Спартака», два поражения в чемпионате страны с одинаковым счетом 1:2 (от «Тамбова» дома и от «Динамо» в гостях). Плюс – обидная ничья с «Краснодаром», где «Ростов» растерял перевес в два очка уже в добавленное время.

Из-за недобора очков подопечные Валерия Карпина опустились на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. От идущего на четвертом месте «Краснодара» «Ростов» отстает на три очка, а от лидера - «Зенита» - на девять.

«Урал» в самом низу верхней части турнирной таблицы – на восьмом месте. Команда из Екатеринбурга в 17 турах набрала 20 очков, однако плотность турнирной таблицы настолько большая, что поражение может отбросить «шмелей» в самый подвал.

«Урал» в последнее время – команда миролюбивая. После победы над «Тамбовом» в чемпионате страны подопечные Дмитрия Парфенова трижды сыграли вничью – с «Рубином», «Ахматом» и «Спартаком». Все встречи прошли без забитых мячей.

Фаворитом встречи букмекеры ожидаемо считают «Ростов». Коэффициент на победу хозяев – 1.5 – 1.7. На успех «Урала» дают 5.9 – 6.0. На ничью – 4.2.

Скорее всего, «Ростов» возьмет три очка. В матче будет забито много голов, а южане победят с перевесом в два мяча.