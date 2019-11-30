Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ Чемпионата России

Прямая онлайн-трансляция матча Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019 года в рамках 18 тура РПЛ Чемпионата России начнется в 15.00 (14.00 - мск). Игра пройдет на стадионе Самара Арена. Синоптики обещают, что днем будет прохладно, -2 -4 градуса, может идти небольшой снег.

Хозяева поля сейчас, после 17 тура, располагаются на 12 месте. В последних трех играх команда проиграла , сильнее оказались "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. А вот дома с "Рубином" "Крылья" сыграли вничью. При этом самарцы стараются много не пропускать и забивают почти в каждом матче. При этом даже в играх с сильными соперниками футболисты навязывали свою игру и теперь с "Уфой" наверняка постараются сделать все для выигрыша.

У "Уфы" 19 очков, команда занимает 11 место. При этом "горожане" не побеждали уже на протяжение семи матчей, последний раз им удалось обыграть "Спартак" 20 сентября. В играх с "Сочи", "Локомотивом" и "Оренбургом" (последнее выступление - в гостях), футболисты добились лишь ничьей.

Прогноз на игру Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019

"Уфа" еще ни разу не побеждала на выезде в этом сезоне Чемпионата России. В шести играх башкиры не забивали. "Крылья Советов"

Крылья Советов - Уфа дважды побеждали дома и дважды сыграли вничью. Зато забивает команда почти в каждом матче.

Букмекеры считают, что у "Крыльев" чуть больше шансов на победу в этом поединке, коэффициент на их победу - 2,46. На "Уфу" предлагают ставить по коэффициенту 3,17.

Стоит отметить, что у обеих команд серьезная мотивация на победу и большое желание подняться в турнирной таблице. Да и Соболеву пора снова научиться забивать, он как-то подостыл после вызова в сборную.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Уфа

27.07.2019 Уфа - Крылья Советов - 2:1. Обзор матча.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_16005/game_1380703914 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchpremier.ru/ МАТЧ ПРЕМЬЕР в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchpremier FACEBOOK: https://www.facebook.com/matchpremier/ TWITTER: https://twitter.com/matchpremier INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchpremier/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchpremier Фото анонса: ФК УФА

Между собой за всю историю команды сыграли семь матчей. Дважды побеждали "Крылья", четыре раза выигрывала "Уфа". Наиболее частый результат - 1:0, крупнейшая победа и у той, и у другой команды 2:1 (1:2).

В первом круге сезона 2019/2020 27 июля в гостях "Крылья" проиграли своим противникам из Башкирии.

Составы команд на матч Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019

За "Крылья Советов" не сыграют Мияйлович и Карпов, у "Уфы" провалов в составе нет.

Болельщикам на матче Крылья Советов - Уфа выдадут пледы, а также нальют горячего чая. За пледы нужно будет оставить депозит.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019

Онлайн-видеотрансляцию матча Крылья Советов - Уфа покажут на канале Матч Премьер. Показ начнется в 14.50.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Крылья Советов - Уфа начнется в 15.00 (14.00 мск) на сайте kp.ru. Мы расскажем о самых ярких моментах матча, забитых голах, составе команд.