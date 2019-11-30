Ростов - Урал 30 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ Чемпионата России

Прямая онлайн-трансляция матча Ростов - Урал состоится 30 ноября 2019 года, в 16.30. Команды сыграют между собой на Ростов Арене в 18 туре РПЛ Чемпионата России.

30 ноября 2019 года хозяева выйдут на поле в статусе фаворитов. Но стоит отметить, что "Ростов", который провел на "отлично" первую часть сезона, сейчас переживает небольшой спад. В последних трех матчах команда набрала лишь одно очко. Выездная ничья с "Краснодаром" 2:2 видимо подорвала боевой дух дончан, после этого команду ждали два поражения, сначала от Тамбова, потом от Динамо.

Сегодня "Ростову" нужно собраться и показать все свои возможности. Конечно, сделать это не так уж и просто. Донской клуб называют командой с самой слабой обороной. Впрочем, и у гостей присутствует та же проблема.

"Урал" сейчас находится на 8 месте в таблице РПЛ, но последние игры не такие уж и результативные. Последние три игры из четырех закончились со счетом 0:0. До зоны вылета "Уралу" всего три очка, так что сдаваться нельзя ни в одной игре.

Прогноз на игру Ростов - Урал 30 ноября 2019

Соперники предпочитают играть в атакующий футбол и не могут похвастаться сильной обороной. Скорее всего мы сможем порадоваться яркой игре с большим количеством опасных моментов. Скорее всего, 1-2 голами дело не ограничится.

Букмекеры считают, что больше шансов у "Ростова", коэффициент на этот результат 1,16. А вот на победу "Урала" предлагают коэффициент 2,30.

Высока вероятность, что игра закончится именно с ничейным результатом.

Статистика личных встреч Ростов - Урал

27.07.2019 Уфа - Крылья Советов - 2:1. Обзор матча.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_16005/game_1380703914 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchpremier.ru/ МАТЧ ПРЕМЬЕР в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchpremier FACEBOOK: https://www.facebook.com/matchpremier/ TWITTER: https://twitter.com/matchpremier INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchpremier/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchpremier Фото анонса: ФК УФА

Между собой команды встречались 22 раза. 12 раз побеждал "Ростов", трижды сильнее оказывался "Урал". В этих играх "Ростов" забил 34 мяча, а "Урал" 22 мяча.

Самая крупная победа была одержана "Ростовом" со счетом 4:1.

В первом круге этого сезона команды сыграли вничью, 2:2. В этом матче голы забили Андрей Панюков и Владимир Ильин, а также Шомуродов и Сигурдарсон.

03.08.2019 Урал - Ростов - 2:2. Обзор матча.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/stats/turnir_16005/game_1380703923 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchpremier.ru/ МАТЧ ПРЕМЬЕР в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchpremier FACEBOOK: https://www.facebook.com/matchpremier/ TWITTER: https://twitter.com/matchpremier INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchpremier/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchpremier Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото анонса: ФК Урал

Составы команд на матч Ростов - Урал 30 ноября 2019

Тренеры уверяют, что "Ростове" и в "Урале" все игроки готовы выйти на поле в этот уикенд. Но в прошлых матчах не играл Роман Еременко, а без него сразу перестала получаться игра и у Шомуродова.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов - Урал 30 ноября 2019

Онлайн-видеотрансляцию матча Ростов - Урал покажут на канале Матч Премьер. Показ начнется в 16.20 (мск).

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Ростов - Урал начнется в 16:20 (мск) на сайте kp.ru. Мы расскажем о самых ярких моментах матча, забитых голах, составе команд.