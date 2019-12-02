2019-12-02T14:43:25+03:00
Спорт

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019: прогноз на матч 15 тура АПЛ

Прогноз на матч 15 тура Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм, который пройдет 4 декабря 2019 на стадионе «Олд Траффорд»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Тоттенхэм» после смены тренера еще не терял очки – ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов. Фото: facebook.com/TottenhamHotspur.«Тоттенхэм» после смены тренера еще не терял очки – ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов. Фото: facebook.com/TottenhamHotspur.
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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019 – 1:2.

15 тур АПЛ, который выпал на середину недели, подарит любителям английского футбола одно очень любопытное противостояние. Жозе Моуринью привезет свой «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд» к своей бывшей команде – «Манчестер Юнайтед». Отношения Особенного с «красными дьяволами» сложились совсем не так, как хотели клуб и сам Жозе, поэтому матч обещает быть любопытным.

Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» три матча назад. И все три матча выиграл. На посту главного тренера лондонского клуба португальский специалист сменил Маурисио Почеттино.

В трех играх «Тоттенхэм» Моуринью забил 10 голов и пропустила шесть. Это две победы в АПЛ со счетом 3:2 – над «Вест Хэмом» и «Борнмутом» и виктория в Лиге чемпионов со счетом 4:2 над «Олимпиакосом».

Благодаря эмоциональному всплеску, вызванному сменой тренера, и паре побед «шпоры» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе «Тоттенхэма» 20 очков. Столько же у «Вулверхэмптона». От идущего на четвертом месте «Челси» подопечные Моуринью отстают на шесть очков.

«Манчестер Юнайтед» расположился в турнирной таблице на четыре строчки ниже «Тоттенхэма» - на 9-ом месте с 18-ю очками. Столько же у идущих ниже «Бернли» и «Кристал Пэлас».То и дело появляются слухи, что в стане «красных дьяволов» грядет смена тренера, однако Уле Гуннар Сульшер пока на посту и выведет свою команду против «Тоттенхэма». Кстати, именно Сульшер сменил на посту наставника «МЮ» Жозе Моуринью.

В чемпионате страны в последних трех матчах «Манчестер Юнайтед» набрал пять очков – обыграл «Брайтон» и сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой».

Фаворитом матча букмекеры считают «Тоттенхэм». Однако перевес в коэффициентах совсем мал – на победу «шпор» дают 2.6 – 2.7, на победу «Манчестер Юнайтед» - 2.7 – 2.8. На ничью коэффициент – 3.5.

«Тоттенхэм» сейчас выглядит сильнее «МЮ», так что, скорее всего, гости победят «Манчестер Юнайтед» с перевесом в один мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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