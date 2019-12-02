2019-12-02T18:14:06+03:00
Происшествия

Пожар в "Трех оленях" в Самаре: из полыхающего здания на Московском шоссе вывели 25 человек

Пожар в "Трех оленях" на Московском шоссе начался на крыше, внутреннее помещение не пострадало. На локализацию понадобилось два часа
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пожар в "Трех оленях"Пожар в "Трех оленях"
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Вечером в понедельник главным ЧП в городе стал пожар в "Трех оленях" на Московском шоссе. В этом же здании находится ресторан "Чайхона 1". Сообщение на пульт МЧС поступило в половине пятого вечера. Огонь было видно издалека и очевидцы стали делиться фотографиями пожара в ресторане. Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что горит кровля.

На пожаре работали 71 человек

На пожаре работали 71 человек

- Площадь пожара - больше 120 кв.м. Горение началось в вентиляции. Сразу пожару присвоили ранг 1-БИС, - рассказали о причинах пожара в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Из ресторана пришлось вывести 25 человек, в том числе - и сотрудников кухни и зала. В это время в заведении были и посетители, но еще не так много.

- В зале запахло паленым, огня мы не видели. Нам сказали, что нужно выходить и уже на улице мы увидели, что крыша вся в огне, - рассказала очевидица пожара Анна.

Пожар в Самаре в "Трех оленях".

Всему виной возгорание в вытяжке. Пока непонятно, почему это произошло. На локализацию пожара понадобилось два часа. Работали 71 человек, 22 единицы техники.

На локализацию потратили так много времени, потому что проникнуть к кровле было тяжело, в здании нет чердака и пришлось ломать потолок. Особенно хорошо горел утеплитель, которым была обита деревянная крыша.

Автомобилистам в пиковое время пришлось несладко, ведь пожарные закрыли одну полосу движения в сторону города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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