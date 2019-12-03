«Счастья всем... и браслет как у Лизы»: О чем просят самарцы Деда Мороза в 2020 году

Дед Мороз просит присылать ему бумажные письма вместо электронных, но жители Самары удивили волшебника - прислали ему телеграмму.

- Такое у нас впервые, - рассказали «КП» - Самара» в канцелярии Деда Мороза в Великом Устюге. - Обычно приходят тысячи писем со всех уголков страны - из Казахстана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а еще из Франции, США, Германии, Индии. Традиционно много писем приходит из Китая. А в начале 2019 года впервые поступило письмо из Шри-Ланки.

Послания прилетают круглый год, но основной поток начинается с октября. Этой осенью Деду Морозу пришло уже больше 28 тысяч писем, в декабре, по прогнозам, их будет больше 150 тысяч.

Больше всего пишут жители двух столиц, республик Башкортастан, Татарстан, Краснодарского края, Нижегородской, Архангельской, Свердловской и Новосибирской областей.

Письмо Деду Морозу

«Подарок для тебя может съесть кот!»

Жители Самарской области скромнее - в этом году отправили Деду Морозу 1792 письма.

Конечно, пишут в основном дети и поражают своей фантазией. Среди самых необычных просьб выделяются скатерть-самобранка для мамы, невидимая шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная пыль, волшебная палочка, крылья бабочки, хвост русалки, говорящие животные, волшебные способности и чемодан, в котором не заканчиваются деньги.

Традиционно дети просят игрушки, конструкторы, велосипеды и конфеты, все чаще мечтают о разных гаджетах - беспроводных наушниках, квадракоптерах, телефонах…

Письмо Деду Морозу

При этом просят ребята не только за себя.

«Прошу тебя подарить всем счастье, а мне шоколадное мороженное и велосипед», - написала 6-летняя Вероника из Самары.

Второклассник из Тольятти Даниил в своем письме позаботился обо всей семье.

«Дед Мороз, прошу тебя исполнить мою просьбу, прислать мне на новый год книгу «Дневник Стенфорда Пайнса №3». Сестре Маше - коврик для йоги, маме - путешествие на море, бабуле - блендер. Прошу в нашей просьбе не отказывать», - официально резюмировал малыш.

А Владислава из Самары позаботилась и об ответном подарке волшебнику:

«Я бы хотела, чтобы ты мне подарил беспроводные наушники и браслет к телефону как у Лизы. А под елкой в Новый год тебя будут ждать печенья только в упаковке, а то кот съест!»

Письмо Деду Морозу

«Настоящая телеграмма!»

Кстати, примерно треть всех просьб Деду Морозу отправляют взрослые.

- Молодые девушки и женщины чаще всего просят у Деда Мороза встречу с мужчиной их мечты, здоровых деток, семейного счастья, мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату, - рассказывают помощники Деда Мороза.

Отдельная категория отправителей - пенсионеры. Тут самарские бабушки и дедушки не отличаются от коллег из других регионов.

Они пишут о помощи материальной, иногда присылают жалобы на чиновников или рассказывают о переживаниях за судьбу своих детей и внуков. Для них это такой способ выговориться. Именно пенсионеры пишут красивым почерком бумажные письма, которые так любит Дед Мороз.

Письмо Деду Морозу

- Их можно подержать в руках, от них веет теплом, добротой и сердечностью, - говорят на почте Деда Мороза. - А молодое поколение все чаще присылает электронные.

Но Самара в этом году удивила - в июле этого года из нашего города в Великий Устюг пришло поздравление с экватором Нового года в виде телеграммы от Кости Никонова.

Дед Мороз получил из Самары настоящий "артефакт" - телеграмму

- Мы ее рассматривали, как аборигены острова Тамбукту рассматривают ожерелье из стекляшек, - признались на почте Деда Мороза. - Удивились несказанно. Письма в адрес Дедушки приходят ежедневно. А чтобы телеграмма настоящая, совсем нешуточная, давно такого не было. Поэтому все помощники Деда Мороза сочли своим долгом подержать в руках редкий «артефакт из XX века».

Ответ мальчику Дед Мороз написал лично от руки.

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу