2019-12-03T17:30:25+03:00
Общество

«Счастья всем... и браслет как у Лизы»: О чем просят самарцы Деда Мороза в 2020 году

В этом году наши земляки отправили зимнему волшебнику 1792 письма
Вера ЦЫГАНКОВА
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В резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приходят тысячи писем со всей страны. В том числе и из Самарской области.В резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге приходят тысячи писем со всей страны. В том числе и из Самарской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дед Мороз просит присылать ему бумажные письма вместо электронных, но жители Самары удивили волшебника - прислали ему телеграмму.

- Такое у нас впервые, - рассказали «КП» - Самара» в канцелярии Деда Мороза в Великом Устюге. - Обычно приходят тысячи писем со всех уголков страны - из Казахстана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а еще из Франции, США, Германии, Индии. Традиционно много писем приходит из Китая. А в начале 2019 года впервые поступило письмо из Шри-Ланки.

Послания прилетают круглый год, но основной поток начинается с октября. Этой осенью Деду Морозу пришло уже больше 28 тысяч писем, в декабре, по прогнозам, их будет больше 150 тысяч.

Больше всего пишут жители двух столиц, республик Башкортастан, Татарстан, Краснодарского края, Нижегородской, Архангельской, Свердловской и Новосибирской областей.

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

«Подарок для тебя может съесть кот!»

Жители Самарской области скромнее - в этом году отправили Деду Морозу 1792 письма.

Конечно, пишут в основном дети и поражают своей фантазией. Среди самых необычных просьб выделяются скатерть-самобранка для мамы, невидимая шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная пыль, волшебная палочка, крылья бабочки, хвост русалки, говорящие животные, волшебные способности и чемодан, в котором не заканчиваются деньги.

Традиционно дети просят игрушки, конструкторы, велосипеды и конфеты, все чаще мечтают о разных гаджетах - беспроводных наушниках, квадракоптерах, телефонах…

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

При этом просят ребята не только за себя.

«Прошу тебя подарить всем счастье, а мне шоколадное мороженное и велосипед», - написала 6-летняя Вероника из Самары.

Второклассник из Тольятти Даниил в своем письме позаботился обо всей семье.

«Дед Мороз, прошу тебя исполнить мою просьбу, прислать мне на новый год книгу «Дневник Стенфорда Пайнса №3». Сестре Маше - коврик для йоги, маме - путешествие на море, бабуле - блендер. Прошу в нашей просьбе не отказывать», - официально резюмировал малыш.

А Владислава из Самары позаботилась и об ответном подарке волшебнику:

«Я бы хотела, чтобы ты мне подарил беспроводные наушники и браслет к телефону как у Лизы. А под елкой в Новый год тебя будут ждать печенья только в упаковке, а то кот съест!»

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

«Настоящая телеграмма!»

Кстати, примерно треть всех просьб Деду Морозу отправляют взрослые.

- Молодые девушки и женщины чаще всего просят у Деда Мороза встречу с мужчиной их мечты, здоровых деток, семейного счастья, мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату, - рассказывают помощники Деда Мороза.

Отдельная категория отправителей - пенсионеры. Тут самарские бабушки и дедушки не отличаются от коллег из других регионов.

Они пишут о помощи материальной, иногда присылают жалобы на чиновников или рассказывают о переживаниях за судьбу своих детей и внуков. Для них это такой способ выговориться. Именно пенсионеры пишут красивым почерком бумажные письма, которые так любит Дед Мороз.

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

- Их можно подержать в руках, от них веет теплом, добротой и сердечностью, - говорят на почте Деда Мороза. - А молодое поколение все чаще присылает электронные.

Но Самара в этом году удивила - в июле этого года из нашего города в Великий Устюг пришло поздравление с экватором Нового года в виде телеграммы от Кости Никонова.

Дед Мороз получил из Самары настоящий "артефакт" - телеграмму

Дед Мороз получил из Самары настоящий "артефакт" - телеграмму

- Мы ее рассматривали, как аборигены острова Тамбукту рассматривают ожерелье из стекляшек, - признались на почте Деда Мороза. - Удивились несказанно. Письма в адрес Дедушки приходят ежедневно. А чтобы телеграмма настоящая, совсем нешуточная, давно такого не было. Поэтому все помощники Деда Мороза сочли своим долгом подержать в руках редкий «артефакт из XX века».

Ответ мальчику Дед Мороз написал лично от руки.

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу

ИСТОЧНИК KP.RU

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