Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019: прямая трансляция матча 15 тура АПЛ

Жозе Моуринью, который совсем недавно возглавил «Тоттенхэм», со своей новой командой возвращается на «Олд Траффорд». В «Театре Мечты» его будет ждать «Манчестер Юнайтед» и Уле Гуннар Сульшер, который и сменил на посту «красных дьяволов» Моуринью.

После 14 туров «Тоттенхэм» идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. При Моуринью «шпоры» очков еще не теряли – две победы в чемпионате Англии и виктория в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» расположился на девятой строчке турнирной таблицы. Однако «красные дьяволы» отстают от «Тоттенхэма» на два очка.

Статистика личных встреч

Между собой команды встречались 192 раза. 91 встреча завершилась в пользу «МЮ», 52 – победами «Тоттенхэма». Ничьих в истории противостояния команд было 49.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры, в отличие от статистики, на стороне «шпор». Коэффициент на победу «Тоттенхэма» - 2.6 – 2.7. Правда, на победу «МЮ» дают немногим больше – 2.7 – 2.8. А вот ничья – менее вероятный исход матча, коэффициент на нее 3.5.

Прямая трансляция матча 15 тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019, где посмотреть

Игра начнется в 22:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko спорт». Трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.