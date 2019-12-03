2019-12-03T17:06:22+03:00
Спорт

Расписание трансляций финала Гран-При по фигурному катанию 2019

Представляем полное расписание трансляций финала Гран-При по фигурному катанию 2019 среди взрослых участников и юниоров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александра Трусова - одна из фавориток Гран-приАлександра Трусова - одна из фавориток Гран-приФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турине с 5 по 8 декабря пройдут первые главные соревнования сезона для фигуристов. Расписание трансляций Гран-при по фигурному катанию - 2019 будет очень насыщенным. Свое мастерство покажут не только взрослые фигуристы, но и юниоры. Причем практически во всех категориях выступят и российские звезды - как уже прочно обосновавшиеся на небосклоне фигурного катания, так и восходящие. Онлайн-трансляции соревнований покажет Первый канал, часть из них - на сайте, часть - в прямом эфире по ТВ. В финал Гран-при в Турине попали 11 российских фигуристов. Всего же участников 24- наших чуть меньше половины. Четыре участницы - среди женщин и юниорок, пять мест в итоговом рейтинге заняли юниорские пары.

Выступления будут проходить в дворце спорта Torino Palavela.

Российские участники Гран-при по фигурному катанию - 2019

Женщины. Одиночное катание: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова.

Мужчины. Одиночное катание: Александр Самарин и Дмитрий Алиев

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы:Александра Степанова - Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Юниорский Гран-при:

Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усчева, Виктория Васильева,

Юноши: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов

Пары: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева - Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова - Илья Миронов, Алина Пепелева - Роман Плешков.

Дуэты: Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева - Андрей Филатов, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.

Полное расписание трансляций финала Гран-при - 2019. Италия. Турин.

Время московское

5 декабря, четверг

17.25 Юноши. Короткая программа. Первый канал, сайт

18.30. Юниоры. Пары. Короткая программа. Первый канал, сайт

19:45 Девушки. Короткая программа. Первый канал, сайт

21:45 Пары. Короткая программа. Первый канал, сайт

23:05 Мужчины. Короткая программа. Первый канал, сайт

6 декабря, пятница

16:55 Юниоры. Танцы. Ритм-танец. Первый канал, сайт

18:15 Девушки. Произвольная программа. Первый канал, сайт

20:25 Танцы. Ритм-танец. Первый канал, сайт

21:45 Женщины. Короткая программа. Первый канал, сайт.

01.15 - повтор в телеэфире

22:50 Пары. Произвольная программа. Первый канал, сайт

7 декабря, суббота

14:55 Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, сайт

16:15 Юниоры. Пары. Произвольная программа. Первый канал, сайт

17:40 Юноши. Произвольная программа. Первый канал, сайт

19:55 Юниоры. Танцы. Произвольный танец. Первый канал, сайт

21:20 Танцы. Произвольный танец. Первый канал, сайт

22:50 Женщины. Произвольная программа. Первый канал, сайт.

21.20 Произвольная программа, танцы. Женщины, произвольная программа. Прямой эфир из Турина, Первый канал, ТВ

8 декабря, воскресенье

15:55 Показательные выступления. Первый канал, сайт

17:00 Показательные выступления. Трансляция из Италии. Первый канал, ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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