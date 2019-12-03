Расписание трансляций финала Гран-При по фигурному катанию 2019
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут первые главные соревнования сезона для фигуристов. Расписание трансляций Гран-при по фигурному катанию - 2019 будет очень насыщенным. Свое мастерство покажут не только взрослые фигуристы, но и юниоры. Причем практически во всех категориях выступят и российские звезды - как уже прочно обосновавшиеся на небосклоне фигурного катания, так и восходящие. Онлайн-трансляции соревнований покажет Первый канал, часть из них - на сайте, часть - в прямом эфире по ТВ. В финал Гран-при в Турине попали 11 российских фигуристов. Всего же участников 24- наших чуть меньше половины. Четыре участницы - среди женщин и юниорок, пять мест в итоговом рейтинге заняли юниорские пары.
Выступления будут проходить в дворце спорта Torino Palavela.
Российские участники Гран-при по фигурному катанию - 2019
Женщины. Одиночное катание: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова.
Мужчины. Одиночное катание: Александр Самарин и Дмитрий Алиев
Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.
Танцы:Александра Степанова - Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Юниорский Гран-при:
Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усчева, Виктория Васильева,
Юноши: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов
Пары: Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева - Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева - Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова - Илья Миронов, Алина Пепелева - Роман Плешков.
Дуэты: Елизавета Шанаева - Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева - Андрей Филатов, Диана Дэвис - Глеб Смолкин.
Полное расписание трансляций финала Гран-при - 2019. Италия. Турин.
Время московское
5 декабря, четверг
17.25 Юноши. Короткая программа. Первый канал, сайт
18.30. Юниоры. Пары. Короткая программа. Первый канал, сайт
19:45 Девушки. Короткая программа. Первый канал, сайт
21:45 Пары. Короткая программа. Первый канал, сайт
23:05 Мужчины. Короткая программа. Первый канал, сайт
6 декабря, пятница
16:55 Юниоры. Танцы. Ритм-танец. Первый канал, сайт
18:15 Девушки. Произвольная программа. Первый канал, сайт
20:25 Танцы. Ритм-танец. Первый канал, сайт
21:45 Женщины. Короткая программа. Первый канал, сайт.
01.15 - повтор в телеэфире
22:50 Пары. Произвольная программа. Первый канал, сайт
7 декабря, суббота
14:55 Мужчины. Произвольная программа. Первый канал, сайт
16:15 Юниоры. Пары. Произвольная программа. Первый канал, сайт
17:40 Юноши. Произвольная программа. Первый канал, сайт
19:55 Юниоры. Танцы. Произвольный танец. Первый канал, сайт
21:20 Танцы. Произвольный танец. Первый канал, сайт
22:50 Женщины. Произвольная программа. Первый канал, сайт.
21.20 Произвольная программа, танцы. Женщины, произвольная программа. Прямой эфир из Турина, Первый канал, ТВ
8 декабря, воскресенье
15:55 Показательные выступления. Первый канал, сайт
17:00 Показательные выступления. Трансляция из Италии. Первый канал, ТВ
ИСТОЧНИК KP.RU