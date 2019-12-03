Отец двоих детей заправил старый баллон на АЗС, взорвал элитную высотку и попал на 10 миллионов рублей

Раскурочило три этажа

- Я не ожидал, что так получится, даже подумать не мог. Я 18 лет уже ремонтом квартир занимаюсь, более трех сотен натяжных потолков сделал. Всегда все были довольны, - на следствии и суде Виталий Проскурин не отрицал своей вины, но никак не мог понять, как же так произошло, что вдруг взорвался газовый баллон и раскурочил три этажа элитной высотки на ул.Георгия Димитрова.

Напомним, ЧП произошло 5 февраля 2018 года. Пострадали три этажа, 9 квартир, столько же машин, плюс подъезд, лифт, лестница, фасад дома, окна – в общей сложности эксперты оценили ущерб в сумму, превысившую 10 млн рублей.

- Было три часа дня, мы услышали громкий хлопок, и сразу по всей квартире пламя вспыхнуло, чудом успели выбраться, - вспоминают два работяги, которые в тот день наводили лоск внутри двухуровневой квартиры, которая занимала 16 и 17 этажи высотки на ул.Георгия Димитрова, 110.

Пострадали не только квартиры, но и машины, припаркованные внизуФото: Александра БУДАЕВА

Хозяин квартиры, Дмитрий, к Виталию Проскурину обратился по совету своих знакомых – им ремонт Проскурин сделал быстро, качественно и относительно недорого. На тот момент в элитном жилье уже были заштукатурены стены, проведена электропроводка, установлена лестница между первыми и вторыми этажами квартиры. Дмитрий хотел, чтобы Виталий положил плитку, ламинат, поклеил обои, установил двери и натяжной полоток. Сторговались на 300 тысячах рублей.

Проскурин в помощь взял двух своих знакомых. К работе приступили в ноябре 2017 года, и к февралю почти все было готово: оставалось поклеить обои на первом уровне, затереть межплиточные швы и выполнить установку натяжных потолков.

Профи-самоучка

В январе 2018 года Виталий Проскурин принес на объект тот самый злополучный баллон. Поставил его к стеночке подальше от солнца и батарей. Заниматься потолками он планировал после того, как будут закончены остальные работы.

Взрыв разворотил три этажаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Этот баллон я купил в 2013 году в Москве, когда он заканчивался, я обращался в «Мосгаз», там у меня старый баллон забирали и давали новый заправленный, - рассказывал следователям Виталий Проскурин. - В Самару я переехал в 2015 году, здесь мне не удалось найти специализированную организацию по заправке баллонов газом, поэтому заправлял их сам на автозаправочных станциях. Так поступил и в этот раз.

Вот тут-то и кроется тот самый поворотный момент: как установило следствие, баллон заправили выше нормы, но этого никто не понял, потому что никто его не взвесил.

- Как правильно заправлять баллоны и обращаться с ними Проскурин не знал, так как у него не было профессионального строительного образования, он не изучал нормативные акты по работе с газовым оборудованием и не проходил никаких инструктажей на эту тему, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары.

Сначала раздался хлопок, потом пламя мгновенно распространилось по всей квартиреФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рассчитываться будет годами

Следствие в итоге вменило Виталию Проскурину совершение двух преступлений: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повреждение чужого имущества в крупном размере. В феврале 2019 года дело передали в суд.

- Я понимаю, что виноват и по мере своих сил буду возмещать ущерб и постараюсь загладить вину перед пострадавшими, - обещал Проскурин. На тот момент он уже своими силами делал ремонт в квартире Дмитрия.

Суд пожалел отца двоих детей и дал ему три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Многочисленные гражданские иски жильцов дома, чье имущество пострадало при взрыве, суд оставил без рассмотрения. Однако они теперь могут в гражданском порядке взыскивать ущерб с Проскурина. Правда, взять с него, кроме его услуг, нечего: официально он нигде не работает.

Подъезд и общедомовое имущество тоже сильно пострадалоФото: Светлана МАКОВЕЕВА