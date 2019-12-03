Долги перед перевозчиками и проблемы с ГЛОНАСС: МинЖКХ обнародовал результаты проверки работы регоператора по вывозу ТКО

Две трети потребителей - без договоров

Областное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало результаты проверки работы ООО «ЭкоСтройРесурс». Ведомство выясняло, насколько скрупулезно компания соблюдает условия соглашения о деятельности регионального оператора по обращению с ТКО. С проверкой министерство нагрянуло еще в конце ноября, однако результаты обнародовало только сейчас.

В результате проверяющие обнаружили целый ряд нарушений в работе регоператора. Так, например, выяснилось, что за первое полугодие работы регоператор заключил договоры на вывоз отходов всего с 34,7% собственников – 1,1 млн договоров вместо планировавшихся 3,2 млн, причем если юрлиц посчитали почти всех (договоры заключили с 84,9% компаний), то с жителями региона дела обстоят гораздо хуже – отношения с регоператором оформили всего 34,5% физлиц.

ГЛОНАСС не работает, данные не совпадают

Проверка установила, что у регоператора заключено 13 договоров с 8 организациями на вывоз мусора, 12 договоров с полигонами по захоронению ТКО и три договора на обработку мусора. По условиям соглашения все автомобили, занимающиеся транспортировкой отходов, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Однако оказалось, что 32 из 727 машин такой системы не имеют. А запрошенные отчеты ГЛОНАСС за июнь по вывозу отходов, например, в Исаклинском районе не соответствуют данным из актов взвешивания транспортных средств, оформленных на полигонах.

Кроме того, обнаружилась серьезная задолженность регоператора – выяснилось, что долги за транспортировку и захоронение отходов превышают 1,3 млрд рублей. По закону же эта задолженность не может превышать 1\12 от предполагаемой годовой валовой выручки – в случае с ООО «ЭкоСтройРесурс» эта сумма определена в 596 тысяч рублей.

Также проверяющие отметили, что в ООО «ЭкоСтройРесурс» отсутствует система работы с обращениями граждан и юрлиц. В итоге регоператора обязали в 30-дневный срок предоставить план исправления всех обнаруженных нарушений, и пообещали в январе прийти с повторной ревизией. Однако в компании посчитали, что проверяющие ошиблись с выводами. Где и в чем – пообещали рассказать в течение месяца.

- С актом ознакомлен. С содержанием акта не согласен. Возражения будут предоставлены в течение 30 календарных дней, - написал резолюцию на документе директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Тарифы вырастут

Эксперты говорят, что в части проблем вины регоператора нет – например, это касается количества заключенных договоров.

- Сегодня в законах нет механизма передачи баз данных региональному оператору, - говорит председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. – Поэтому им пришлось собирать данные о плательщиках из Росреестра, из управляющих компаний, Фонда капремонта и т.д. Тем не менее, за год вполне могли бы справиться.

Эксперт уверен: вопрос с ГЛОНАСС решаемый, это дело времени. А вот долги пред перевозчиками ТКО – вопрос гораздо более серьезный. Его причины – в недосборе денег с жителей региона и организаций.

- Еще один проблемный вопрос – это вывоз веток и листьев, - говорит Виктор Часовских. - Сейчас в законе есть разночтения – относится ли этот мусор к ТКО. Сейчас формально убирать его должны управляющие компании, но при разработке норматива вывоза ТКО ветки тоже учитывались, то есть регоператор получает эти деньги. Общественная палата предлагала оставить 15 копеек с квадратного метра на оплату труда дворников по уборке веток, но этого не было сделано. Так что пока нет четкого понимания, кто должен заниматься этим вопросом.

Напомним, со следующего года в Самарской области будет новая Территориальная схема обращения с отходами и новый тариф на вывоз мусора – ожидается, что он вырастет на 4%. Плата за мусор по-прежнему будет взиматься исходя из метража квартиры, а не числа проживающих в ней людей. Общественное обсуждение проекта новой территориальной схемы и прием пожеланий со стороны жителей продлится до 10 декабря.