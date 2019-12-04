Конкурс "Мамина радость, папина гордость": получите крутые призы за рассказ о победах своего ребенка

"КП-Самара" в преддверии Нового года объявляет конкурс для детей и их родителей. Победами своего ребенка мы гордимся даже больше, чем собственными Первое слово, первые шаги, первый диплом на конкурсе поэтов или соревнованиях по дзюдо, первая медаль, первый сданный на "отлично" экзамен. Обо всех этих моментах мы с удовольствием рассказываем друзьям и знакомым, копим их в памяти и фотоальбомах.

"КП-Самара" предлагает поделиться своей радостью со всеми читателями нашего сайта и газеты. Расскажите нам, за что в этом году вы особенно гордитесь своим ребенком. Он отлично учился? Открыл свой маленький бизнес? Стал чемпионом Самарской области? Мы хотим гордиться им с вами вместе

Присылайте фотографию ребенка и его достижения в форме ниже, напишите небольшую историю. Также работу можно отправить на электронный адрес olga.afanasyeva@phkp.ru.

Трех победителей мы выберем по итогам голосования. Также подарки от партнеров получат те, кто сильнее всех удивит своей победой жюри.

А лучшие и самые интересные истории мы напечатаем в газете "Комсомольская правда" - и статью о маминой гордости, папиной радости прочитает вся Самара!

Призы за 1-3 место: подарочные сертификаты в книжный/спортивный магазин.

Призы по выбору жюри: подарки от партнеров.

Сроки проведения конкурса:

4 декабря - 23 декабря. Голосование завершится ровно в 23.59.

24 декабря мы подведем итоги.

27 декабря напечатаем истории победителей в газете "Комсомольская правда".

Как принять участие:

- Сделайте фотографию своего ребенка и его достижения

- Пришлите ее в форме ниже. Напишите небольшую историю.

- Ждите подведения итогов.

Партнеры конкурса:

Информация появится позже