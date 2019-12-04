2019-12-04T16:03:04+03:00
Общество

Во дворе труба, над трубой - дрова: почему дома на улице Фрунзе остались без отопления

Сотрудники «Т плюс», обнаружив дефект трубы, несколько часов не могли к ней подобраться из-за застройки в санитарной зоне теплосети [видео]
Анна ФЕДОРОВА
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«Т Плюс» ведет работу по осмотру санитарных зон тепловых сетей регулярно, а зимой – особенно тщательно.«Т Плюс» ведет работу по осмотру санитарных зон тепловых сетей регулярно, а зимой – особенно тщательно.
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Труба «под шубой»

Подземные коммуникации исторической части Самары – одни из самых старых, и, соответственно, ветхих сетей города. Порывы труб здесь не редкость, а закономерность. Но, когда жители двух домов на улице Фрунзе остались без отопления, сотрудникам «Т плюс» удалось вернуть тепло в их квартиры не сразу. Поменять трубу, лопнувшую на глубине полутора метров, мешали несанкционированные постройки – будка строителей, возводящих неподалеку многоэтажку, и сарайчик, который смастерили сами жильцы.

- Вчера мы выявили небольшой дефект на бесхозяйном участке тепловой сети по улице Фрунзе. При этом в очередной раз столкнулись с тем, что на маршруте этой трассы были постройки полукапитального характера, - рассказал заместитель главного инженера Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по тепловым сетям Игорь Кушель. - Они находились непосредственно над трассой в охранной зоне, что мешало оперативному доступу к нужному участку и устранению повреждений. В связи с этим мы оперативно обратились в администрацию района с просьбой в оказании помощи по розыску собственника построек. Хозяева были найдены, ремонт произведен.

Третий случай за ноябрь

Тем не менее сталкиваться с нарушениями санитарной зоны сетей тепловикам приходится регулярно. Жители двух домов по улице Фрунзе день провели без тепла – именно столько времени тепловикам понадобилось для согласования сноса построек, чтобы заменить поврежденную трубу в течение часа. Этот случай стал третьим только за ноябрь.

- Охранные зоны созданы не случайно, - говорит заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» Теплоэнергетического факультета СамГТУ Антон Еремин. - Устранение незаконных построек, стоянок, дорог – дело властей, органов местного самоуправления, в каких-то случаях, может быть, и полиции. Самое главное – все нарушения должны устраняться, и как можно быстрее, пока это не привело к серьезным последствиям.

Зимой тепло – самый важный, жизненно необходимый ресурс. Но быстрое устранение дефектов и возобновление подачи тепла невозможно, если нет беспрепятственного доступа к поврежденному участку. Более того, именно размещение над сетями проездов, автостоянок, детских площадок может привести к нарушению гидравлического режима труб и их порыву. А это не только угрожает перебоями теплоснабжения, но и небезопасно для здоровья и жизни людей, оказавшихся в неположенном месте.

«Т Плюс» ведет работу по осмотру санитарных зон тепловых сетей регулярно, а зимой – особенно тщательно. Только в Самаре это позволило выявить около тысячи нарушений. О каждом факте предприятие уведомляет органы местного самоуправления. Уведомляются и собственники незаконных объектов, подлежащих сносу.

Почему в Самаре дома на улице Фрунзе остались без отопления.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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