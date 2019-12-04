Такая крыса, а сыр не ест! Сколько стоит домашний символ года, как за ним ухаживать и чем кормить

Мальчики спокойнее

В основном декоративные зверьки различаются своей шерстью. Особенно популярны в преддверии Нового года голубые крысы или так называемые норки. Их серая шерсть с металлическим отливом больше всего подходит под описание символа 2020 года. Сиамские крысы по расцветке похожи на одноименных кошек: носик и хвост у них черные, а вся остальная шерсть белая. Некоторые предпочитают экстравагантных кудрявых грызунов (рексов), кто- то - крыс-дамбо с большими ушами или бесхвостых крыс (есть и такие). Но одни из самых популярных сегодня - лысые крысы-сфинксы.

- Их часто покупают детям, у которых аллергия на шерсть, - рассказывает директор домашнего крысиного питомника Ксения Щербакова. - Эти зверьки очень ласковые и быстро становятся ручными. Как уверяет заводчик, характер крыс больше зависит не от породы, а от пола. - Мальчики обычно спокойные, а девочки более подвижные, - рассказывает Ксения Щербакова. - К тому же после рождения детенышей самки могут на время стать агрессивными и не подпускать к потомству.

Крыса - любопытный зверекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Дайте две!»

Крысы - животные общительные и одиночество переносят плохо - могут затосковать и даже заболеть. По этому, если вы не сможете уделять питомцу много внимания, лучше завести не одно животное, а двух. Идеальный вариант - пара однополых зверьков. Скорее всего, они подружатся. Главное, брать их одновременно и одного возраста: если к взрослой крысе подсадить молодого чужака, она может это воспринять как покушение на свою территорию.

- При выборе животного обратите внимание на его активность. Если крыса вялая, это признак нездоровья, - говорит заведующий отделением Самарского зоопарка Александр Маряшин. - Также смотрите на состояние шерстки, она должна быть гладкая и чистая, блестящая. Глаза и уши - без налета, повреждений и болячек. Ну и общая рекомендация - покупать не на рынке, а в зоомагазине или частном питомнике и сделать прививки у ветеринара. Впрочем, прививки для крыс домашнего содержания не обязательны, но желательны.

Брать крысят лучше в возрасте одного месяца. В этом возрасте они быстро привыкают к человеку и становятся совсем ручными. Чаще носите питомца на руках, гладьте и кормите с рук - и скоро вы обзаведетесь верным другом. Крысы - исключительно умные животные, они быстро учатся распознавать хозяина не только по запаху, но и по голосу и внешнему виду. Для грызунов несложно подобрать игрушки. Например, установить в клетке тоннель - купить или сделать самостоятельно. Оборудуйте клетку пластмассовыми лесенками, толстыми канатами и гамаками - и ваш питомец будет счастлив.

Опасные сквозняки

Содержать крыс лучше в просторной металлической клетке с пластиковым поддоном, размером как минимум 40х25 см. Клетки для хомячков не подойдут: крысы должны много двигаться. На дно клетки положите древесный наполнитель, можно кошачий, но не синтетический, так как зверьки будут его грызть. На еловый наполнитель у некоторых зверьков может быть аллергия. Колесо в клетку ставить не надо: оно подойдет лишь для маленьких крысят.

Для крыс очень опасны сквознякиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Крысы подвержены простудам, которые могут переходить в пневмонию, поэтому для них большую опасность представляют сквозняки. Сама температура не так важна, они спокойно переносят и +14, и +25. Главное, чтобы не дуло, - говорит Александр Маряшин.

Еще одна опасность для домашних крыс - электрические провода. Молодой грызун может из любопытства перекусить провод и пострадать. Кормить декоративных крыс лучше готовыми кормами - в основном это зерновые смеси. Можно добавлять морковку, яблоки, огурцы. Полезным будет дополнительный белок - яйца, творог, вареная курица, но давать его надо не чаще 1 - 2 раз в неделю. Для зубов полезно погрызть сухарики (несоленые). А вот капусту, соленое и сладкое зверькам давать не нужно.

- Крысы всеядны, так что могут съесть и кусок колбасы, и конфету, и обычную домашнюю еду, - говорит Александр Маряшин. - Более того, они любят сладкое, например, печенье, булочки. Их давать иногда можно, но вот конфет лучше избегать: избыток углеводов может привести к ожирению.

Кошелек

Что почем

Стоимость зверька - от 100 (беспородный) до 500 (сфинкс) рублей. Клетка - от 500 до 3,5 тысячи рублей. Гипоаллергенные опилки или наполнитель - от 120 рублей за упаковку, хватит на месяц. Корм - от 100 до 500 рублей, килограммового пакета хватит на месяц или больше, в зависимости от количества зверьков и того, подкармливаете ли вы крысу другой едой. Гамак для крыс - 500 рублей. Домик - от 350 рублей. Шлейка для выгула - 300 рублей. Игрушки, мячики, тоннели - от 100 рублей.

Общая рекомендация - покупать не на рынке, а в зоомагазине или частном питомникеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три заблуждения о грызунах в доме

«Разносчики заразы».

В Средние века крысы действительно были разносчиками чумы. Сегодня о чуме почти забыли, а какие-то болезни могут переносить только дикие крысы. Домашние декоративные зверьки, тем более привитые, опасны не более, чем кошки или собаки.

«Агрессивны и могут загрызть».

Речь опять же о диких крысах, которые могут защищать свою территорию от чужаков. Домашние крысы быстро привязываются к человеку и становятся ручными. Они гораздо более ласковые и умные, чем, например, хомяки.

А вот к сыру крысы равнодушныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Любят сыр».

На самом деле к сыру большинство крыс равнодушны. А заблуждение распространилось из-за того, что кусочки сыра действительно клали в мышеловки - этот продукт обладает сильным запахом, который привлекает любопытных грызунов.