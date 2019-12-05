"Дракарис" Трусовой или обаяние Косторной: кто победит на финале Гран-при 2019 и будет ли Загитова статисткой турнира?

Уникальная ситуация - в финале Гран-при 2019 года, который пройдет в Турине, сразу четыре россиянки. Оспорить их первенство попробует японка Рика Кихира, которая тоже выучила четверной прыжок, но не стала исполнять его на домашнем этапе Гран-при. А вот американка Брэди Теннел по мнению большинства экспертов вряд ли сможет всерьез претендовать на призовые места: ее программа не слишком богата, да и вторая оценка не так высока, как хотелось бы.

Конечно, финал Гран-при станет сложнейшим испытанием для Алины Загитовой, олимпийской чемпионки, которую на обоих этапах обошла Алена Косторная. Ее преимущество перед соперницами - опыт и высочайшие оценки за компоненты. Больше всего давит тот факт, что если прыгучие соперницы могут даже упасть, то Алине для медали ошибаться нельзя ни в чем. Но идеальный прокат короткой программы приближает ее к цели и это сбрасывать со счетов нельзя.

Косторная, Трусова и Щербакова - это трио при идеальном прокате спокойно может занять весь пьедестал, но вот случится ли такое чудо? Ведь на этапах мы часто видели выставленные девчонкам недокруты и неверное ребро. У Александры Трусовой шансы на золото велики. Если она прыгнет все четыре квада, то это чистое золото.

Алена Косторная - наиболее стабильная из трио Тутберидзе. В Японии спортсменка установила мировой рекорд и свои триксели прыгает, как надо.

Что будут прыгать фигуристки на финале Гран-при 2019 в Турине?

Александра Трусова, 15 лет одна из фавориток турнира. В произвольной программе спортсменка заявляет четыре четверных прыжка. В начале это будет четверной сальхов, на котором Саша уже ошибалась, затем идет четверной лутц. В каскаде с тройным тулупом стоит четверной. И уже после середины программы четверной тулуп совместится с тройным сальховом через ойлер. Тройной аксель, который 15-летняя спортсменка недавно исполнила на тренировке, в программу решили не ставить. Этот элемент помог бы фигуристке набрать больше баллов в короткой программе, где четверные запрещены.

Результаты сезона: Канада - 241, 02 балла, Россия - 234,7 балла

Алина Загитова, 17 лет в своей произвольной программе на Гран-при не заявила четверных прыжков. Она делает упор на свой арсенал тройных: в короткой программе это связки тройной лутц - тройной риттбергер, а также тройной флип. В произвольной - тройной лутц - тройной риттбергер, каскад из тройного тулупа и двойного акселя и тройной сальхов, а также каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного ритбергера.

Александра Трусова, произвольная программа, Гран-при в Москве.Александра Трусова становится победительницей домашнего этапа Гран-при в Москве! Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 160,26 балла. Результат спортсменки по сумме двух прокатов составил 234,47 балла.

Результаты сезона: Япония 217,99, Франция - 216, 06

А вот главная соперница россиянок, действующая чемпионка мира Рика Кихира, 17 лет, которая неизменно получает от судей хорошие оценки за артистичность и компоненты, в этот раз ставит четверной сальхов в самое начало программы. При этом в середине у нее еще есть и тройной аксель. В короткой программе нас ждет каскад из тройного тулупа и тройного флипа.

Алина Загитова. Произвольная программа. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова исполнила произвольную программу в рамках третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции.За свой произвольный прокат действующая чемпионка мира получила от судей 141,82 балла. Результат Алины по итогам двух соревновательных дней составил 216,06 балла.

Результаты сезона: Япония - 231,84 балла, Канада - 230,33

Артистичная и очень женственная Алена Косторная, 16 лет четверные не прыгает, но берет своими фишками. У нее в короткой программе тройной аксель и каскад из тройного флипа - тулупа - ее коронный номер. В произвольной - два трикселя, один из них в каскаде с двойным тулупом. Ближе к концу девушка намерена прыгнуть тройной флип - тройной сальхов через ойлер.

Рика Кихира. Произвольная программа. Женщины. NHK Trophy. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Рика Кихира становится обладательницей серебряной медали на домашнем этапе Гран-при в Саппоро! Произвольную программу японской фигуристки судьи оценили на 151,95 балла. Результат спортсменки по сумме двух прокатов составил 231,84 балла. Победительницей соревнований стала россиянка Алена Косторная, набравшая по итогам двух соревновательных дней 240,00 баллов. Бронза на счету олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в ее активе 217,99 балла.

Результаты сезона: Япония - 240 баллов, Франция: 236 баллов

У Анны Щербаковой, 15 лет всего два четверных в произвольной, это четверные лутцы, один из них в каскаде с тройным тулупом. Также у нее есть каскад тройной флип-тройной сальхов через ойлер, а также тройной лутц - тройной ритбергер.

Алена Косторная - победительница третьего этапа Гран-при! Произвольная программа.Алена Косторная выиграла золото на дебютном для себя этапе Гран-при во Франции!В произвольной программе 15-летняя фигуристка показала лучший результат 159,45 балла. По сумме двух прокатов в ее активе 236,00 балла. Второе место на счету действующей чемпионки мира Алины Загитовой, набравшей по сумме двух прокатов 216,06 балла. Американка Мэрайя Белл расположилась на итоговой третьей позиции с результатом 212,89 балла. Еще одна представительница сборной России, Мария Сотскова, завершила соревнования с 11-м результатом 144,89 балла.

Результаты сезона: США - 227,6, Китай - 226,04

У американки Бреди Тенел нет ни четверных, ни трикселей. В произвольной она намерена удивлять каскадами тройной лутц - тройной тулуп, а также тройной флип- двойной тулуп - двойной ритбергер.

Анна Щербакова выиграла Skate America с двумя четверными!.Эффектное выступление принесло победу 15-летней фигуристке

Результаты сезона: США - 216,4 балла, Канада - 211,31

Кто победит у женщин на Гран-при 2019 в Турине, Италия?

Букмекеры чуть большее предпочтение на финале в Италии отдают Алене Косторной, коэффициент на ее победу - 2,5, на триуфм Александры Трусовой - 2,7. При этом эксперты считают, что в короткой программе победа также скорее останется за Косторной. По итогам этапов в короткой ее оценки примерно на 10-ку больше.

Тем не менее Кихира -любимица судей со своими высокими оценками за компонентами вполне может ворваться в борьбу за золото, особенно если удачно прыгнет квад.

В любом случае, стоит ожидать по крайне мере двух медалей для России. А самый долгожданный итог - все три места на пьедестале. Удастся ли это российским девчонкам, узнаем в ближайшие два дня.6 декабря фигуристки представят короткую программу. А 7 декабря - произвольную.

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