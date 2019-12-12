«Я ушел, а он утонул»: лучший друг самарского повара, найденного в Волге, попался на краже его вещей

День рождения друга детства

Торжества по случаю 28-го дня рождения закончились для самарца Степана Р. не только уголовным делом, но и потерей лучшего друга. Отмечавший вместе с ним праздник на пляже у Волги 27-летний Петр Шишков тогда — 16 июля — бесследно исчез. 20-го числа его достали из воды в районе Полевого спуска спасатели.

Обстоятельства произошедшего до сих пор вызывают вопросы. Родные знали, что Петр, работавший поваром в ресторане «Максимилианс», ушел в тот день поздравлять Степу. Ссор между товарищами почти никогда не было, они частенько выпивали вместе, хорошо общались. Много казалось непонятным. Разобраться в этой запутанной истории помог оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков местного управления МВД Рустам Гадаев (личные данные изменены).

— Для нас все началось со Степана. Он раньше попадал в наше поле зрения, — рассказывает Рустам корреспонденту «КП-Самара». — В прошлом году мы его задержали на улице Фрунзе. При себе у него оказались наркотические вещества. Как объяснил в дальнейшем — для личного употребления.

Помощь информатора

Весной 2019 года суд признал молодого человека, раньше уже привлекавшегося за угон, виновным в хранении запрещенных веществ. Правда, за решетку его не отравили — дали три с половиной года условно. Степа продолжил веселиться на воле.

Трагедия произошла в середине июляФото: Михаил ГОРЮНОВ

Но оперативники продолжали приглядывать за парнем. И вскоре после 16 июля Рустам получил от источника из числа тех, кто любит «соли» и прочую гадость, интересную информацию про Степана Р.

— Агент, назовем его так, отдал мне паспорт Шишкова и сообщил, что вечером 16-го числа они отдыхали на квартире, пришел Степа и стал хвалиться: «Смотрите, что у меня есть! Телефон, сумка кожаная!», — продолжает полицейский. — Мобильный он в итоге продал, сумку и документы оставил на квартире.

«Он пошел купаться, а я его обворовал»

Гадаев передал информацию брату Петра и посоветовал ему написать заявление о краже. Как раз к этому моменту уже был обнаружен и труп пропавшего повара. Следователи выясняли обстоятельства его смерти, а оперативник вызвал к себе на допрос старого знакомого — Степана.

Петр работал в большом ресторане, пользовался уважением у коллегФото: соцсети

— Он не стал отнекиваться, написал явку с повинной, — объясняет наш собеседник. — Но Степа заявляет, что друга не убивал. Только обокрал. Говорит, что они выпивали и, когда Петр пошел искупаться, он взял его телефон, сумку и ушел.

На Степана Р. завели дело по факту кражи. Общий ущерб составил 9 тысяч рублей. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде, а расследование уже близится к завершению и вскоре материалы по нему должны будут уйти в суд.

Основная версия гибели Петра Шишкова — несчастный случай. Его близкие в ней сомневаются и не исключают, что лучший друг Степа к трагедии все-таки причастен.

Роль Рустама Гадаева в этой запутанной истории тоже оценили. Брат Петра написал на имя начальника ГУ МВД России по региону письмо со словами благодарности в адрес оперативника.