Бюджет Самарской области на 2020 год: сколько денег направят на образование и медицину

Бюджет Самарской области на 2020 год принят депутатами губернской думы. «Комсомольская правда-Самара» внимательно изучила главный финансовый документ следующего года и выяснила пять направлений, на которые в бюджете потратят больше всего денег. В общей сложности бюджет Самарской области на 2020 год предусматривает доходы и расходы на сумму 184,8 млрд рублей.

Пять новых школ и 15 садиков

Бюджет Самарской области на 2020 год получился социальным – именно на эти направления выделяют больше всего денег. 38 миллиардов получит министерство образования. Из них 11,3 направят на дошкольное образование, 16,4 млрд – на общее образование, 4,1 млрд – на среднее профессиональное образование, 1,5 млрд – на дополнительное образование детей. Предусмотрена поддержка одаренных детей (133 млн) и технического творчества (134 млн). 722,8 млн потратят на создание новых мест в садиках для детей 1,5-3 лет.

Почти 890 миллионов направит бюджет Самарской области на 2020 год на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ. В регионе будет построено 15 детских садов - в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах, а также пять новых школ, три из которых - в Самаре. 16 школ будут капитально отремонтированы, в том числе в Сызрани, в Чапаевске, Большой Глушице, также капитально отремонтируют несколько садиков. 35 млн потратят на новые школьные автобусы.

На образование потратят немало денегФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодым ипотечникам «скостят» проценты

Распорядителем 34 миллиардов выступит министерство социально-демографического развития. Среди предусмотренных расходов - 8,4 млрд – на социальное обслуживание, 11,7 млрд – на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми и обеспечение жильем 1280 молодых семей и детей-сирот, а также 689 миллионов - на развитие системы отдыха. Кроме того, в казну заложили деньги на введение с 1 января 2020 года новой меры поддержки семей с детьми – «Подарок новорожденному». Подарочный комплект стоимостью 10 тыс. рублей будет вручаться семьям при рождении первенца. А школьников с ограниченными возможностями за счет бюджета обеспечат двухразовым питанием. Также с 1 января проиндексируют зарплату бюджетникам и доплаты региональным льготникам, среди которых ветераны труда, ВОВ, труженики тыла и др.

Министерство транспорта получит 30,5 млрд рублей, которые потратит на развитие транспортной системы, ремонт и содержание магистралей. В том числе на эти деньги собираются строить автомобильную дорогу около Фрунзенского моста - от ул.Водников до Южного шоссе, а также провести исследовательскую работу "Разработка документов транспортного планирования Самарской области, в том числе концепции и системного проекта интеллектуальной транспортной системы Самарской области».

Пациентам больниц добавят еды

27,5 миллиардов из бюджета Самарской области на 2020 год получит минздрав. Из них 5,5 млрд будет направлено на развитие стационарной медицинской помощи, 2,2 млрд - на высокотехнологичную помощь, 1,2 млрд – на закупку лекарств, 6 миллионов заложили на оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 4,6 миллиарда потратят на амбулаторную помощь, 203 миллиона – на Скорую помощь. В 2020 году в регионе собираются проектировать, строить и реконструировать 11 объектов здравоохранения, в том числе шесть поликлиник, инфекционный корпус Сызранской горбольницы и др. На 100 млн вырастут расходы на питание пациентов стационаров. А на программу «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Самарской области» в областной казне заложили 153 миллионов.

Все деньги региона распределили вплоть до копейкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги для дольщиков, метро и спортсменов

10,6 миллиардов рублей из бюджета Самарской области на 2020 год получит минстрой. 213 миллионов из них ведомство потратит на развитие метрополитена, 865 миллионов - на строительство дорог, 339 млн - на переселение из аварийного жилья. 98,7 млн потратят на программу оздоровления Волги и строительство очистных сооружений. 263,7 млн направят на поддержку обманутых дольщиков. 1,9 млрд – на строительство и реконструкцию детских садиков, 1,6 млрд – на школы.

2,5 млрд потратят на развитие инфраструктуры для физкультуры и спорта, в том числе 611,7 млн – на спортплощадки в городах и селах. 1,5 млрд предусмотрены на развитие физкультуры, а 3,2 млрд – на поддержку спорта высоких достижений.

2,2 миллиарда получит министерство культуры. 14,7 млн пойдут на развитие туризма, 1,5 млрд – на доступ жителей региона к культурным ценностям и реализацию их творческого потенциала, 41 млн – на среднее профобразование. Тольятти предоставят субсидию на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Ставрополь» (малая сцена театра «Колесо»). На сохранение кадрового потенциала работников культуры направят еще 1,2 млн рублей. Министерство труда получит 1,8 миллиарда, практически все потратят на содействие занятости.

Миллионы на чиновников

Немало денег потребует и содержание чиновников. Так, например, департамент управления делами губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в 2019 году израсходует 3,1 млрд рублей, из них на «функционирование высшего должностного лица» потратят 214,6 миллионов, на правительство региона – 51 миллион. На субсидии НКО потратят поменьше - 48 миллионов, на противодействие коррупции – и вовсе всего 855 тысяч рублей. А на то, чтобы повысить качество госуслуг, в том числе при помощи МФЦ, в бюджете выделено 9,5 млн рублей. На избирком потратят 93,7 млн, а на уполномоченного по правам человека – 27 миллионов.

Департамент общественной безопасности получит в распоряжение 1,5 млрд рублей, из них почти 250 млн потратят на защиту населения от чрезвычайных ситуаций и более миллиарда – на пожарную безопасность. В полтора миллиона обойдется повышение безопасности дорожного движения.

Нашлось немного денег и на экологию. На госпрограмму по ликвидации накопленного экологического ущерба и рекультивацию бывших промышленных площадок выделят 22,4 миллиона рублей. На госпрограмму «Чистая вода» предусмотрено 304 миллиона, 450 млн – на модернизацию очистных сооружений. 246 миллионов направят на совершенствование системы обращения с отходами. А 1,3 млрд - на благоустройство и формирование комфортной городской среды.