Где зальют катки в Самаре 2019-2020: адреса бесплатных ледовых площадок, прокаты коньков

Появился список адресов катков, которые будут работать в Самаре в зимний период 2019-2020 годов. В этом сезоне в городе зальют более 120 ледовых площадок. Их оборудуют в парках, скверах, на набережной, на территории школ, на стадионах и во дворах.

- На площади Куйбышева в этом году будут работать два катка: хоккейный со специальной разметкой и площадка для массового катания. Рядом с ними расположатся пункты проката коньков, раздевалки и точки питания. Также катки зальют в парке имени Юрия Гагарина, в парке Дружба, в парке Победы и в парке 50-летия Октября (парк Металлургов), - рассказали в городской администрации.

Также ледовые аллеи появятся на набережной от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Еще один каток-аллея длиной 250 метров будет работать в «Олимпийской деревне» возле стадиона «Самара Арена». Там же разместят площадку для хоккейных турниров и детский каток на территории инклюзивного парка. Кроме того, ледовую площадку оборудуют и в обновленном сквере имени Фадеева.

Зальют катки во всех районах города. Больше всего их будет в Промышленном районе — 26 площадок. В Кировском районе — 24. В Октябрьском районе будут работать 16 катков, в том числе в студгородке Самарского национального исследовательского университета, на проспекте Ленина, 1 и на стадионе «Торпедо-4». В Красноглинском районе тоже зальют 16 ледовых площадок: по два в поселке Береза, микрорайоне Крутые Ключи и в поселке Мехзавод, еще три появятся в поселке Управленческий и один в поселке Красная Глинка.

В Куйбышевском районе будут работать 11 катков, к примеру, в Волгаре, в поселке Рубежное и возле ТЦ «Амбар». В Советском районе обещают обустроить 10 ледовых площадок, например, на стадионе «Заря». В Ленинском районе катков будет 8, в Самарском районе всего один — стадион «Динамо» на улице Льва Толстого, 97а.

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