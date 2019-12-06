Алена Косторная выиграла короткую программу финала Гран-при с мировым рекордом

В финале Гран-при 2019 в Турине свою короткую программу откатали фигуристки. Первой по итогам проката стала Алена Косторная, которая побила свой же мировой рекорд, получив за нее 85,45 баллов. Спортсменка чисто исполнила тройной аксель.

- Это ее лучший результат в короткой программе, она очень точно сделала все элементы, очень сильно прибавила. Видно, как она развивалась от эта к этапу. У нее очень чистые элементы, не сомневаешься, три или четыре оборота она делает, - похвалила фигуристку тренер Татьяна Тарасова, которая комментировала прокат на Первом канале.

Второе место осталось за Алиной Загитовой, которая выступала последнее и показала лучшее, что она может на данный момент. Прокат был абсолютно чистый, но спортсменке нужны элементы ультра-си для побед. При этом Алина получила хорошую оценку за компоненты.

Третье место осталось за Анной Щербаковой, а вот Александра Трусова только пятая. Она попыталась выполнить тройной аксель, который успешно делала на тренировке, но упала с недокрута. Правда, остальную программу она откатала идеально, ошибка ее не подкосила. Напомним, что в произвольной программе Саша собирается сделать пять четверных.

Четвертое место осталось за Бреди Теннел, но она не слишком сильно обогнала Трусову. А вот Рика Кихира выступила не слишком-то хорошо, заняла только шестое место. Как отметили эксперты, сейчас по ее японскому времени - раннее утро и девушка скорее всего просто не справилась с акклиматизацией.