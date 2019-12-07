«Оборачиваюсь к окну, а в нем - бабушка с иконой в руках»:откровения фотографа, который снимает роды

«И подружка, и тамада, и носовой платочек»

- А кем вы работаете, Маша?

- Я фотографирую роды.

Когда я говорю об этом людям, часто дальше следуют удивленные глаза, недоуменное молчание и искреннее непонимание: мол, чего такого «там» можно фотографировать? Но фотографирование родов –это не съемка действа «глазами врача», не физиология, а эмоции родителей и знакомство с ребенком. Друзья и родня с моей профессией смирились. Но приходится и сталкиваться с предрассудками, особенно со стороны старшего поколения.

Фотографировать я начала более 10 лет назад, сначала в студии, но на карточках мне не хватало естественности, поэтому переучилась на фотожурналиста, а потом уже решила заниматься съемкой на родах. Никаких страхов при этом не было, я уже сама была мамой, это помогло.

Со стороны роддома сложностей обычно не бывает, особенно если это частные клиники, сейчас все уже привыкли. Но если партнерские роды в роддоме не разрешены, фотографа в них тоже скорее всего не пустят. Обычно фотографировать можно там, где есть все условия для родов в индивидуальном боксе, с партнером.

Врачи вот не всегда идут навстречу, разное отношение бывает. Но чаще все-таки «за». Такого, чтобы совсем не разрешали фотографировать, не бывает, иногда просят выйти на момент потуг или схваток. Фотограф должен быть тактичным, знать, как быть полезной в родах, быть и подружкой, и тамадой, и носовым платочком, как помочь маме, а как папе. Иногда бывают необычные просьбы, если будущие родители тоже врачи. Их очень интересуют всякие физиологические аспекты, и они просят более, так скажем, «медицинских» снимков.

Эти эмоции бесценны. Фото: Мария Жи

«Да еще и вспышка в лоб!»

Часто приходится встречаться с мнением, что я в грязной уличной одежде лезу с фотоаппаратом «в самое пекло» событий, мешая акушерам делать свое дело. «Да и еще и вспышкой в лоб роженице в лоб светил! И фотоаппарат щелкает так громко, что мешает дышать!» Нет, это не так. Фотограф на родах переодевается так же как врачи, работает в маске и не лезет под руку.Хорошего фотографа вообще не будут замечать врачи и родители – у него суперспособность сливаться со стенами и даже потолками. Ситуации разные бывают. Был случай – прихожу на роды, а там окна полностью зашторены, от благовоний такой аромат, что объектив не фокусируется, роженица в ванной в воде. Понимаю, что света не будет, фото не получатся. Процесс идет к завершению, счет идет на минуты. И тогда о-о-очень осторожно отодвигаю одну портьеру и направляю пучок света на роженицу, но так, чтобы в лицо ей не попало. Акушерка видит мои манипуляции и тихо улыбается. А я успеваю сделать несколько заветных кадров и вернуть шторы на место. Когда большой опыт, уже заранее знаешь, как все проходит, с какого ракурса и в какой момент сделать фото, когда будет первый крик ребенка, когда мама впервые увидит младенца.

Самое большое чудо в мире - появление нового человека. Фото: Мария Жи

«Беги быстро! Прям очень быстро!»

Роды – процесс непредсказуемый, неизвестно, когда точно начнутся и сколько продлятся. Иногда приходится сидеть вместе с роженицей по три-четыре часа ждать, а иногда – бросать все, срываться ночью, в праздник, бежать с другого конца города.

Вот недавние выходные: в первый день одни роды, и вечером же начинает рожать вторая мамочка. Поэтому день рождения своей дочери я праздновала в детском центре с оглядкой на часы. Процесс разворачивался не быстро, но я морально уже готовлюсь. Но в итоге звонок: «Маша, беги быстро, прям очень быстро!». Успев сделать единственную фотографию именинницы с тортом, вылетаю на улицу. Пытаюсь вызвать такси – бесполезно. Подбегаю к стоящей желтой машине, распахиваю дверь:

- В роддом довезете?

- Рожаете?! - недоверчиво вопрошает дяденька-водитель.

- Нет. Считай, что я акушерка! Так в роддом довезете?

А дальше непередаваемый колорит:

- Садись, мать! Как сосуд везти буду! У меня жена беременный!!!!

- Какой еще сосуд?! Гони, родной!!!

Вез, признаться, и, правда, быстро, но аккуратно. По выделенной полосе домчали прямиком до роддома. В общем, успела к родам тютелька в тютельку. И снова поняла, что, как всегда, вокруг меня одни беременные. Это уже аура, что ли?

Отцы на родах - это отдельная история. Фото: Мария Жи

Героев узнаю на улице даже спустя годы

Я помню всех, кого снимала. Причем узнаю маленьких героев моих съемок даже по истечении нескольких лет. Хотя лица детей сильно меняются с момента рождения, но я помню их по физиогномике и микромимике, которые остаются прежними, характерными. Как-то раз снимала какое-то мероприятие. Вдруг, оторвавшись от камеры, поднимаю глаза и вижу знакомого, уже повзрослевшего ребенка. И в голове - первая же, причем, уверенная мысль: «О, Ваня!». Перевожу взгляд дальше и узнаю маму мальчугана. «И, правда же, Ваня», - улыбаюсь про себя. Забавно, что на той встрече было еще трое детей, которых я снимала в разные годы. Вспомнила и их, а по ним уже узнала родителей.

Но это еще что! Недавно я впечатлилась. Показываю нашему УЗИсту фотографии, и среди них портреты четырехлетних тройняшек. Глядя на снимок, врач практически невозмутимо говорит: «О, это Кузнецовы, я их по УЗИ помню». Уточню, что с момента этого УЗИ прошло более четырех лет, и врач не видела их после рождения.

«А в окне - бабушка с иконой»

Мой пунктик – отцы на родах, всегда стараюсь максимально уловить и запечатлеть их эмоции. Недавно на операции кесарева сечения папа остался в коридоре. В операционной есть окно, через которое можно видеть половину палаты, голову и плечи мамы на столе. В какой-то момент поворачиваюсь, и в иллюминаторе вижу папу. Стоит, с огромными глазами, смотрит на жену. И рука поднята. А в руке - мягкая игрушка, ежик, талисман жены. Она отдала папе ежика перед самым входом в операционную. Так и стоял с поднятой рукой.

Бабушки – это вообще разговор особый. Был недавно случай. Кесарево. Мама мысленно уже здоровается с малышом, я - в съемке. Бабушка, пришедшая с мамой, осталась ждать у входа в операционную. В общем, все на местах. Оборачиваюсь к иллюминатору, а в нем - бабушка с иконой в руках. Немаленькой такой, кажется, ростовой. Как пронесла? Загадка. Вроде бы на роды шла без нее. А как малыша знакомить к стеклу поднесли, не удержалась и расплакалась навзрыд.

«Халат горит, все хорошо»

Казалось бы, родовая – не место для шуток, но врачебный юмор неистребим, нередко с ним сталкиваюсь. Например, на операции кесарева сечения сосуды прижигают, чтобы избежать кровотечения. При этом появляется характерный жженый запах. Называется этот процесс «коагуляция сосудов». И часто мамы спрашивают: «Что горит? Чем пахнет?». А врачи, улыбаясь, привычно отвечают: «Горят сердца акушеров». Но один раз и анестезиолог не остался в стороне, пошутив: «Да не волнуйтесь, халат горит, все хорошо». Успокоил, что и говорить!

Мария признается, что старается максимально уловить эмоции отцов на родах. Фото: Мария Жи

НА ЗАМЕТКУ

На что обратить внимание, выбирая фотографа в роддом:

- Фотограф на родах должен быть с опытом. Который знает о родах почти все, может помочь, поддержать, и заодно сфотографировать. Потому что акушерка не находится все роды рядом с вами. А фотограф находится. Но в тоже время не рекомендую брать «подружку с фотоаппаратом». Как показывает опыт, подруги очень хорошо помогают, но снимать уже не могут, у них голова и руки работают в этот момент не с техникой, а техника важна на такой съемке.

- Посмотрите фотографии, чтобы понять, насколько они вам откликаются. Посмотрите, снимает ли человек эмоции, или у него на карточках летопись «кто куда пошел, кто что сделал». Фотографии же тоже разные бывают. Надо выбрать то, что будет ближе именно вам.

- Ну и конечно, надо предупредить мужа, что будет фотограф. Хотя иногда съемку заказывают, не только мамы, но и будущие папы и даже бабушки. Так что правильнее сказать «предупредить всю команду на родах, что будет фотограф».

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Когда начинаются роды, перестаешь думать о чем-то другом»

Мария Комкова, мать шестерых детей, видеоблогер, родившая в прямом эфире

- Когда я решилась на съемку во время родов, то думала, что будут проблемы, например, будут просить как-то позировать, а присутствие чужого человека будет напрягать. Но ничего такого не было – фотограф как будто слился со мной и с мужем, все было очень комфортно. А уже когда начались роды, перестаешь думать о чем-то другом, не до того. Зато потом, когда пересматриваешь карточки и видео, будто возвращаешься назад, снова переживаешь тот день, но уже без боли. Ведь роды – это самое приятное ощущение – да, ты проходишь через боль, но получаешь чудо из чудес – новую жизнь. Так что съемку ту пересматриваю с теплотой и гордостью – что смогла это сделать.

Когда выложила видео родов в соцсеть, реакция подписчиков была, конечно, неоднозначной. Кто-то меня поддержал, но некоторые посчитали, что это слишком интимные моменты, чтобы на них смотрели посторонние. А вот что ребенка сглазят, я не боюсь – я верующий, а не суеверный человек.

КОМПЕТЕНТНО

Илья Воронин,

Психолог, врач-психотерапевт

- Если фотографии и видео с родов делается для семейного архива, доступ к которому имеют только самые близкие люди – это нормально, это желание сохранить память о значимом событии. Если же откровенные и шокирующие фотографии выкладываются в соцсети на всеобщее обозрение – это говорит о желании привлечь к себе внимание любой ценой. Скорее всего, такой человек страдает от детского неудовлетворенного желания во внимании и в одобрении, более того, часто формируется настоящая зависимость от похвалы. В той или иной мере она есть у всех людей, но у некоторых выражена очень сильно.