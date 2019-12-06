2019-12-07T16:23:47+03:00
Спорт

Настоящий "рокетмэн" Нэтан Чен с двумя мировыми рекордами выиграл финал Гран-при 2019 в Турине

Российские фигуристы в финале Гран-при 2019 среди мужчин остались без медалей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Нэтан Чен выступил безошибочноНэтан Чен выступил безошибочноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турине завершились прокаты произвольной программы у мужчин в рамках финала Гран-при - 2019. С лучшим результатом в 335 баллов победил американец Нэтан Чен, который сделал пять четверных и безошибочно выполнил все элементы. Фигурист установил сразу два мировых рекорда.

Татьяна Тарасова, которая комментировала прокат на Первом канале, оценила и прыжки спортсмена, и космическую хореографическую дорожку. Этот прокат для Чена был лучшим в сезоне.

Второе место занял японец Юдзуру Ханю. У него 291,43 балла, при этом в прокате он допустил несколько ошибок, но в финале его по привычке завалили игрушками. Кстати, сегодня 7 декабря спортсмен праздновал день рождения, ему исполнилось 25 лет.

Бронзу получил Кевин Аймо, который показал свой лучший результат - 275,63. Объявление судей Кевин встретил прыжками и радостными криками.

Российские фигуристы остались без медалей. Александр Самарин выступил немного лучше Дмитрия Алиева, который, в свою очередь, и вовсе завалил программу.

- Выходил сегодня с пустой головой, не думал ни о чем. Ниже падать некуда. Концентрировался только на том, что делаю. Были грубые ошибки — просчитался с одним прыжком. Пока нет повода радоваться тому, что я сделал, - рассказал Александр Самарин.

Татьяна Тарасова считает, что фигуристам стоит быть более расслабленными и в первую очередь бороться с собой, искать себя, вою индивидуальность в катании.

Сегодня вечером с произвольными программами выступят фигуристки-женщины. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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