"Нам отравят воду и уникальную почву": жители Мусорки и Ташелки выступили против мусорного полигона

Полигон над водоносным слоем?

- Друзья! Нужна ваша помощь! Чиновники снова замахнулись на экологию! Здесь коммерсанты прямо посреди поля над Тольяттинским месторождением подземных вод хотят разместить полигон для коммунальных отходов! – с таким отчаянным призывом в соцсетях обратились к землякам жители сел Мусорка и Ташелка под Тольятти. Они создали петицию на сайте Change.org, в которой рассказали, что компания «Эколайн», владелец переполненного мусорного полигона около Тимофеевки, приобрела участок бывших колхозных земель около Мусорки и теперь планирует организовать там новый полигон.

В исследовании сделали вывод, что полигон может отравить воду, которую пьют люди и животные

- Начать намерены с 25 гектаров и размахнуться до 104, - делятся информацией авторы петиции. - Их не смущает, что жители и экологи категорически против. Были проведены гидрогеологические исследования участка. Специалисты установили, что полигон ТКО хотят разместить в границах Тольяттинского месторождения подземных вод на землях сельхозназначения. Более того, на участке имеется овраг, а в оврагах свалки размещать крайне опасно – вся гадость от мусора мгновенно проникнет в воду, отравит землю!

Жители сел, конечно, против появления мусорного полигона в непосредственной близости от своего жилья, и сейчас собирают подписи, чтобы не допустить его строительства

Здесь растут кедры

Председатель Поволжской ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Ольга Куранда отмечает, что почва около Мусорки и Ташелки имеет уникальный состав и обладает большой ценностью, поэтому тратить такой ресурс на строительство полигона неправильно.

- Это единственное место в Самарской области, где растут кедры! – говорит она. - Несколько лет назад в стране проходила акция «Экобомба», в рамках которой люди высаживали кедры. У нас в Самарской области почва для них оказалась неподходящая, поэтому саженцы оказались на грани гибели. Тогда мы забрали их, высадили около Мусорки и несколько лет районировали, акклиматизировали к условиям региона. Сейчас кедры на уникальной земле чувствуют себя отлично. Почему при выборе места для будущего мусорного полигона не учитывается ценность почвы?

Мусору тут не место?

«Все документы в порядке»

Однако в региональном министерстве энергетики и ЖКХ считают, что никакой проблемы со строительством полигона в Мусорке и Ташелке нет и быть не может. Как оказалось, весь скандал разгорелся из-за новой Территориальной схемы обращения с отходами, которая до 10 декабря проходит общественное обсуждение и в которой как раз и обозначена возможность строительства этого полигона. Впрочем, чиновники уверяют – это еще не значит, что полигон здесь действительно появится

- В террсхему вносятся перспективные объекты, которые могут быть рассмотрены в части расположения, - говорит замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская. – Мы опирались на предложения инвесторов, которые обозначили те или иные принадлежащие им участки как возможные для строительства экотехнопарков, полигонов и т.д. Район около села Мусорка стал одним из таких участков. После обращения жителей мы запросили у инвестора пакет документов по всем озвученным людьми претензиям. Согласно представленным документам никаких нарушений санитарных правил здесь нет. Но это не говорит о том, что уже завтра это место рассмотрят под полигон. Чтобы принять решение, нам нужны дополнительные документы, в том числе государственная экологическая экспертиза, а также общественное обсуждение. Так что мнение людей обязательно будет учитываться.

Пострадать может природа

Напомним, сейчас в Самарской области большая проблема с полигонами для вывоза мусора. Как заявил недавно руководитель ООО «ЭкоСтройРесурс» (регоператор) Михаил Захаров, если в Самарской области в ближайшее время не будут построен новые полигоны для мусора, в 2021 году регион утонет в отходах.

- Только в этом году в Самарской области закроется 12 полигонов, они уже полные и не могут принимать мусор. К 2021 году будет работать только один – в Водино. И если уже сейчас не принять меры, то это будет настоящая катастрофа.