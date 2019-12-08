2019-12-08T11:46:18+03:00
Общество

"Нам отравят воду и уникальную почву": жители Мусорки и Ташелки выступили против мусорного полигона

Сельчане собирают подписи под петицией и считают, что будущие строители полигона нарушают закон. Но чиновники уверяют, что документы у инвестора в порядке
Ольга НОВИКОВА
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Жители сел Мусорка и Ташелка бьют тревогуЖители сел Мусорка и Ташелка бьют тревогу
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Полигон над водоносным слоем?

- Друзья! Нужна ваша помощь! Чиновники снова замахнулись на экологию! Здесь коммерсанты прямо посреди поля над Тольяттинским месторождением подземных вод хотят разместить полигон для коммунальных отходов! – с таким отчаянным призывом в соцсетях обратились к землякам жители сел Мусорка и Ташелка под Тольятти. Они создали петицию на сайте Change.org, в которой рассказали, что компания «Эколайн», владелец переполненного мусорного полигона около Тимофеевки, приобрела участок бывших колхозных земель около Мусорки и теперь планирует организовать там новый полигон.

В исследовании сделали вывод, что полигон может отравить воду, которую пьют люди и животные

В исследовании сделали вывод, что полигон может отравить воду, которую пьют люди и животные

- Начать намерены с 25 гектаров и размахнуться до 104, - делятся информацией авторы петиции. - Их не смущает, что жители и экологи категорически против. Были проведены гидрогеологические исследования участка. Специалисты установили, что полигон ТКО хотят разместить в границах Тольяттинского месторождения подземных вод на землях сельхозназначения. Более того, на участке имеется овраг, а в оврагах свалки размещать крайне опасно – вся гадость от мусора мгновенно проникнет в воду, отравит землю!

Жители сел, конечно, против появления мусорного полигона в непосредственной близости от своего жилья, и сейчас собирают подписи, чтобы не допустить его строительства

Здесь растут кедры

Председатель Поволжской ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Ольга Куранда отмечает, что почва около Мусорки и Ташелки имеет уникальный состав и обладает большой ценностью, поэтому тратить такой ресурс на строительство полигона неправильно.

- Это единственное место в Самарской области, где растут кедры! – говорит она. - Несколько лет назад в стране проходила акция «Экобомба», в рамках которой люди высаживали кедры. У нас в Самарской области почва для них оказалась неподходящая, поэтому саженцы оказались на грани гибели. Тогда мы забрали их, высадили около Мусорки и несколько лет районировали, акклиматизировали к условиям региона. Сейчас кедры на уникальной земле чувствуют себя отлично. Почему при выборе места для будущего мусорного полигона не учитывается ценность почвы?

Мусору тут не место?

Мусору тут не место?

«Все документы в порядке»

Однако в региональном министерстве энергетики и ЖКХ считают, что никакой проблемы со строительством полигона в Мусорке и Ташелке нет и быть не может. Как оказалось, весь скандал разгорелся из-за новой Территориальной схемы обращения с отходами, которая до 10 декабря проходит общественное обсуждение и в которой как раз и обозначена возможность строительства этого полигона. Впрочем, чиновники уверяют – это еще не значит, что полигон здесь действительно появится

- В террсхему вносятся перспективные объекты, которые могут быть рассмотрены в части расположения, - говорит замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская. – Мы опирались на предложения инвесторов, которые обозначили те или иные принадлежащие им участки как возможные для строительства экотехнопарков, полигонов и т.д. Район около села Мусорка стал одним из таких участков. После обращения жителей мы запросили у инвестора пакет документов по всем озвученным людьми претензиям. Согласно представленным документам никаких нарушений санитарных правил здесь нет. Но это не говорит о том, что уже завтра это место рассмотрят под полигон. Чтобы принять решение, нам нужны дополнительные документы, в том числе государственная экологическая экспертиза, а также общественное обсуждение. Так что мнение людей обязательно будет учитываться.

Пострадать может природа

Пострадать может природа

Напомним, сейчас в Самарской области большая проблема с полигонами для вывоза мусора. Как заявил недавно руководитель ООО «ЭкоСтройРесурс» (регоператор) Михаил Захаров, если в Самарской области в ближайшее время не будут построен новые полигоны для мусора, в 2021 году регион утонет в отходах.

- Только в этом году в Самарской области закроется 12 полигонов, они уже полные и не могут принимать мусор. К 2021 году будет работать только один – в Водино. И если уже сейчас не принять меры, то это будет настоящая катастрофа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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