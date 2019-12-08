«Крылья Советов» уступили «Уралу» в матче с пятью голами

«Крылья Советов» не смогли взять очки в последнем матче 2019 года. На «Самара Арене» волжане уступили «Уралу» в игре 19 тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:3. Представляем вашему вниманию обзор матча 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019.

Начало встречи с небольшим перевесом все-таки осталось за «Уралом». Футболисты из Екатеринбурга больше владели мячом, пытались конструировать атаки и не давали «Крыльям» обосноваться на своей половине поля. Однако первый опасный момент был у ворот «шмелей». Александр Соболев, которого в этом матче защита «Урала» опекала очень плотно, заработал стандарт прямо у границы штрафной площади екатеринбуржцев. К мячу подошел Антон Терехов, но удар у полузащитника «КС» получился регбийным – сильно выше ворот.

Голодный до футбола Соболев, который пропускал прошлую игру из-за перебора желтых карточек, был заряжен и всеми силами пытался прервать пятиматчевую безголевую серию и догнать Дзюбу в гонке бомбардиров. Однако защита «Урала» так плотно облепила форварда «КС», что развернуться ему было практически негде. Однако выглядел Александр довольно хорошо. Как и Антон Зиньковский – единственный в составе обеих команд, который играл в быстрый футбол. Он прорывался по флангу, то и дело врывался в штрафную «Урала» и создавал опасные моменты. Правда, в завершении Антону надо срочно прибавлять.

Зато с предпоследним касанием у Зиньковского все в порядке. Именно после его подачи со штрафного Никита Чернов открыл счет в матче. Защитник «КС» выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч мимо вратаря «шмелей» Годзюра – 1:0 на 21-ой минуте.

«Уралу» потребовалось больше 20 минут, чтобы счет сравнять. И опять помог стандарт. Игрок «Урала» подал в штрафную, защита «КС» мяч вынесла, но прямо на ногу Эрику Бикфалви. С выстрелом румынского легионера екатеринбуржцев вратарь «Крыльев» Сергей Рыжиков справился, но первым на добивании был Павел Погребняк – 1:1.

«Крылья» наконец прервали серию без голов. Самарцы не забивали пять матчей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Запомнился первый тайм еще двумя моментами. Первый – удар Фидлера в живот Гацкана. Полузащитник «КС» сам спровоцировал капитана «Урала». Он схватился мяч и показал, что хочет бросить его в Фидлера. Капитан «шмелей» вскипел и ткнул Гацкана, за что получил желтую карточку.

Второй момент – уход с трибун фанатов «Крыльев». Они покинули «Самара Арену» на 32-ой минуте, поддержав акцию активных болельщиков из других городов против действия правоохранительных органов.

Вперед гости вышли прямо в начале второго тайма. На 50 минуте после подачи с углового Павел Погребняк протолкнул мяч в ворота «Крыльев» и оформил дубль.

Ошеломляющее начало второй половины встречи заставило Миодрага Божовича срочно перестроить игру. Наставник «КС» бросил в бой второго форварда – Деян Радоньич вышел вместо центрального полузащитника Александра Гацкана.

Замена сыграла. Антон Зиньковский отдал изящную передачу пяткой на Деяна Радоньича. Хорват пробежал по флангу, сместился в штрафной гостей в центр и пробил мимо Годзюра – 2:2.

В составе «Крыльев» голами отметились Чернов и Радоньич.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Обилие голов раскрепостило команды. Обе охотно организовывали атаки и шли вперед. За семь минут до конца встречи Егорычев прямо у границы штрафной площади «КС» нарвался на удар по ногам. К мячу подошел Эль-Кабир. Все, в том числе Сергей Рыжиков, ждали подачу, но полузащитник из Нидерландов всех перехитрил. Он пробил. Рыжиков чуть опоздал с прыжком и до мяча не дотянулся. 3:2 – «Урал» снова вышел вперед.

Под конец встречи страсти так накалились, что арбитру пришлось дать желтую Александру Соболеву и красную тренеру «КС» Сергею Корниленко. Соболев упал рядом со штрафной площадью «Урала», но арбитр не заметил, что форварда самарцев придержали за майку и стандарт не назначил. Соболев и Корниленко вспылили.

«Крылья» могли сравнять, но сделать этого не сумели. «Урал» выстоял и смог взять у самарцев реванш за поражение в первом круге.

Эти три очка позволили «шмелям» подняться на 8-9 места в турнирной таблице РПЛ, которые екатеринбуржцы теперь делят с «Динамо». А «Крылья» уходят на зимнюю паузу в зоне стыковых матчей. Самарцы занимают 14 место с 18 очками. Столько же у «Рубина», однако казанцы свой матч в туре еще не сыграли.

Еще один неприятный для самарских болельщиков момент – серия без побед «КС» теперь достигла шести матчей. Попробовать прервать ее волжане смогут только в марте – в игре с «Оренбургом».