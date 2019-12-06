Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019: прогноз на матч 19 тура РПЛ

Прогноз на матч 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019 – 1:1.

«Крылья Советов» и «Урал» завершают осеннюю часть чемпионата страны матчем друг с другом на «Самара Арене». В первом круге сильнее были самарцы – они победили со счетом 3:1. Однако это еще ни о чем не говорит.

После 18 туров выше в турнирной таблице идут «шмели». «Урал» расположился на 10-ом месте с 21 очком в активе. У «Крыльев» на три очка меньше, они занимают 13-ю позицию.

Самарцы никак не могут прервать серию без побед, которая тянется уже пять матчей. После 20 октября «Крылья Советов» в РПЛ смогли набрать только одно очко, сыграв безголевую вничью с «Рубином». Также были поражения от «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Уфы».

У «Урала» тоже идет серия без побед, но ситуация лучше. В последний раз в Премьер-лиге «шмели» побеждали 19 октября – обыграли «Тамбов» 2:1. После этого подопечные Дмитрия Парфенова сыграли четыре раза вничью и один раз проиграли – «Оренбургу» 1:2. Примечательно, что все ничьи завершились со счетом 0:0.

Фаворит букмекеров – «Крылья Советов». На победу хозяев дают коэффициент 2.2 – 2.3. На победу «Урала» - 3.7 – 3.8. Коэффициент на ничью 3.4 – 3.5.

На мой взгляд, матч морозным декабрьским днем в Самаре завершится вничью. Скорее всего, обе команды забьют.