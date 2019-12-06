2019-12-06T07:19:01+03:00
Спорт

Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019: прогноз на матч 19 тура РПЛ

Прогноз на матч 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал, который пройдет 8 декабря 2019 на стадионе «Самара Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В первом круге сильнее были «Крылья Советов», самарцы обыграли «Урал» в Екатеринбурге 3:1. Фото: ФК «Урал».В первом круге сильнее были «Крылья Советов», самарцы обыграли «Урал» в Екатеринбурге 3:1. Фото: ФК «Урал».
Изменить размер текста:

Прогноз на матч 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019 – 1:1.

«Крылья Советов» и «Урал» завершают осеннюю часть чемпионата страны матчем друг с другом на «Самара Арене». В первом круге сильнее были самарцы – они победили со счетом 3:1. Однако это еще ни о чем не говорит.

После 18 туров выше в турнирной таблице идут «шмели». «Урал» расположился на 10-ом месте с 21 очком в активе. У «Крыльев» на три очка меньше, они занимают 13-ю позицию.

Самарцы никак не могут прервать серию без побед, которая тянется уже пять матчей. После 20 октября «Крылья Советов» в РПЛ смогли набрать только одно очко, сыграв безголевую вничью с «Рубином». Также были поражения от «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Уфы».

У «Урала» тоже идет серия без побед, но ситуация лучше. В последний раз в Премьер-лиге «шмели» побеждали 19 октября – обыграли «Тамбов» 2:1. После этого подопечные Дмитрия Парфенова сыграли четыре раза вничью и один раз проиграли – «Оренбургу» 1:2. Примечательно, что все ничьи завершились со счетом 0:0.

Фаворит букмекеров – «Крылья Советов». На победу хозяев дают коэффициент 2.2 – 2.3. На победу «Урала» - 3.7 – 3.8. Коэффициент на ничью 3.4 – 3.5.

На мой взгляд, матч морозным декабрьским днем в Самаре завершится вничью. Скорее всего, обе команды забьют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Дракарис" Трусовой или обаяние Косторной: кто победит на финале Гран-при 2019 и будет ли Загитова статисткой турнира?
Разбираем шансы российских фигуристок на победу в прогнозе на финал Гран-при 2019 у женщин, а также смотрим последние прокаты произвольных программ Трусовой, Косторной, Щербаковой и Загитовой
"Дракарис" Трусовой или обаяние Косторной: кто победит на финале Гран-при 2019 и будет ли Загитова статисткой турнира?
Разбираем шансы российских фигуристок на победу в прогнозе на финал Гран-при 2019 у женщин, а также смотрим последние прокаты произвольных программ Трусовой, Косторной, Щербаковой и Загитовой
Новости 24
В Самарской области алиментщица пряталась от приставов за дверью
Врачи в Самаре отказались снимать слишком тяжелый гипс и выдали больному кусачки
В Самаре на Береговой две отечественные легковушки нырнули «носом» в яму с водой
В Самаре 116 домов остались без тепла и горячей воды из-за поврежденного трупопровода
В Самарской области суд отправил в СИЗО организатора Строительно-сберегательной кассы
Футболисты «КС» встретились с ребятами из интерната для детей с проблемами слуха и вручили им подарки
К выходным в Самарской области прекратится снегопад и потеплеет до плюсовых значений
Жителей Самарской области просят выбрать, какие дороги стоит отремонтировать в регионе в первую очередь
Хороший лед даже в +10: В Самаре открыли уникальный каток под открытым небом
Журналист из Похвистнево считает, что раскрыть тайну перевала Дятлова поможет экспертиза уголовного дела
Соболев, Дибала, Ракитич: форвард «Крыльев Советов» попал в список возможных трансферов «Манчестер Юнайтед»
В Самаре завели уголовное дело после жалоб жителей на текущую крышу
Азаров думает по-самарски: Михаил Матвеев рассказал, как принимали бюджет Самарской области
В Тольятти гастролера-наркосбытчика осудили на 13 лет за 44 преступления
В новый бюджет Самарской области заложили дополнительные средства на больницы, школы и квартиры для сирот
Самарцам предлагают поделиться мнением о приоритетах ремонта дорог в 2020 году
На теле жертвы "чапаевского потрошителя" нашли ДНК возможного преступника
В Самаре ученые сразятся в битве и расскажут о беспилотных «газельках»
Чтобы не рубили елки: леса Самарской области начнут усиленно патрулировать перед Новым годом