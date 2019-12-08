2019-12-06T17:19:24+03:00
Спорт

Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019: прямая трансляция матча 19 тура РПЛ

Футбол, прямая трансляция матча 19 тура Российской премьер-лиги Крылья Советов – Урал, который пройдет в Самаре 8 декабря 2019, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому). Фото: ФК «Урал».Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому). Фото: ФК «Урал».
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«Крылья Советов» и «Урал» уйдут на зимние каникулы сразу после матча друг с другом. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

После 18 туров команда из Екатеринбурга расположилась на 10 месте в турнирной таблице чемпионата страны с 21 очком в активе. У «Крыльев» 18 очков и 13-ое место.

При этом у обеих команд продолжается серия без побед в РПЛ. Длится она одинаково долго – по пять матчей. Однако «шмели» за эти пять игр смогли набрать четыре очка благодаря четырем безголевым ничьям, а самарцы – только одно.

Статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом 19 раз. Самый популярный исход противостояния «Крыльев» и «Урала» - ничья. Миром команды расходились 11 раз. Даже победы самарцы и екатеринбуржцы разделили поровну – по четыре.

В первом круге сильнее были «Крылья Советов». Они обыграли «Урал» в Екатеринбурге 3:1. Примечательно, что еще ни разу в рамках РПЛ в матчах этих команд не побеждал хозяин встречи.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры на стороне «КС». Коэффициент на победу волжан - 2.2 – 2.3, на победу «Урала» - 3.7 – 3.8. а на ничью 3.4 – 3.5.

Прямая трансляция матча 19 тура РПЛ Крылья Советов – Урал 8 декабря 2019, где посмотреть

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.

Крылья Советов Урал 8 декабря 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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