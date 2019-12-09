Нужно развивать общественный транспорт: что думают эксперты о будущем платных парковок в центре Самары

Платные парковки в Самаре планируют открыть уже в середине 2020 года. Чиновники утвердили список мест, где их разместят: в основном, это Самарский, Ленинский и Октябрьский районы. Правда, список еще собираются корректировать. В администрации считают, что появление платных парковок снизит нагрузку на дороги, облегчит жизнь обитателям исторического центра. А заодно стимулирует самарцев пересаживаться на общественный транспорт.

- Сейчас нагрузка на улицы значительная, потому что в городе, особенно в исторической части, большое количество автомобилей. После того, как по Фрунзенском мосту запустят движение, их станет еще больше. А количество парковок ограничено и весь центр может встать в большой пробке, - считает руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

Занимаешь место? Плати!

Эксперты признают, что путь платных парковок для городов-миллионников неизбежен. Архитектор и урбанист, общественный советник губернатора Самарской области Виталий Стадников категоричен: платные парковки упорядочат пользование этой зоной города. Эксперт подчеркивает: Самара – единственный город-миллионник, который еще не ввел мзду за пользование общественным пространством для личных авто.

- Строительство Фрунзенского моста приведет к перенасыщению транзитной уличной сети в старом городе. Сейчас жители бесконтрольно пользуются общественными пространствами, автомобилисты выкидывают собственные «грязные носки» на всеобщее обозрение. За каждый занимаемый метр общей территории нужно платить, почему остальные должны страдать ради удобства кого-то одного? Нужно делать ставку на общественный транспорт – он в десятки раз эффективнее. Лучше не раздувать бюджет на строительство новых дорог, а исключить либерализм в отношении частного автотранспорта.

В то же время эксперты напоминают о том, что мало ввести плату за парковку – нужно компенсировать горожанам эти неудобства. Например, увеличением числа автобусов и трамваев.

- Платные парковки нужны там, где общественные пространства задыхаются от обилия припаркованного транспорта. В старом городе улицы узкие, а все обочины подчас заставлены так, что невозможно даже остановиться и высадить пассажира. Те, кто паркуется по обочинам, мешают всем. Платные парковки наполнят бюджет и разгрузят центр, - считает председатель Самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов Ольга Доронина. – Но параллельно нужно обязательно увеличивать парк общественного транспорта. Нельзя вводить плату за парковку и оставлять в качестве альтернативы один автобус в час.

В старом городе узкие улицы. поэтому из-за машин на обочинах возникают заторыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также эксперты напоминают - интересы рядовых автомобилистов тоже нужно учитывать, а средства, полученные за парковки, тратить на обустройство города.

- Важно, чтобы деньги, которые горожане заплатят за парковку, пошли на формирование комфортной городской среды, на общественный транспорт. Кроме того, должен быть прописан механизм, ограничивающий аппетиты концессионера и устанавливающий ограничения на стоимость парковок, - считает зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

А деньги кому?

Заниматься организацией платных парковок будет не администрация, а частный инвестор, которого определят в результате торгов в следующем году. Он будет собирать с автомобилистов деньги – сейчас озвучивается сумма от 30 рублей за час, но пока инвестор не определен, эти данные остаются чисто умозрительными. Естественно, инвестор должен будет отчислять часть прибыли в городской бюджет – администрация рассчитывает получать около 50 миллионов ежегодно, которые обещают направлять на развитие общественного транспорта. Впрочем, конкретного механизма - как это будет сделано – тоже еще не придумали.

Пока неизвестно, что будет с парковками возле больниц, школ, детсадов и других социальных учреждений – окончательное решение еще не принято. Но власти обещают, что в городе останутся и бесплатные парковочные пространства, в том числе, в центральной части Самары.

А вы готовы променять личный автомобиль на трамвай или такси?

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