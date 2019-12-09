"А вдруг она сидит в подвале и плачет?": в Зубчаниновке ищут девочку-енота, которая выпала из окна

В Самаре уже полдня ищут убежавшего енота. Молоденькая енотиха случайно выпала из окна в Зубчаниновке в полтретьего ночи.

- Пропал енот!!! Девочка, зовут Грета, на ней был красный ошейник, убежала с улицы Литвинова, остановка «Магазин», - написала в соцсетях хозяйка животного Екатерина.

Хозяйка поделилась подробностями печального происшествия с журналистами «Комсомольской правды – Самара».

- Она любила залезать на шкаф по окну. Вот и сегодня ночью, видимо, решила туда вскарабкаться, повисла на оконной сетке и вывалилась вниз, - рассказывает Екатерина.- Мы живем на третьем этаже, падать относительно невысоко, плюс на сетке спланировала – надеюсь, она себе ничего не повредила.

Грета живет у Екатерины всего три месяца, она совсем молоденькая – хозяйка даже не успела сделать животному все необходимые прививки. Поэтому Грета все время жила в квартире и на улицу не выходила. Девушка боится, что перепуганное животное от стресса убежало в неизвестном направлении и забилось куда-нибудь в подвал.

- Я среди ночи ходила по району, звала ее, искала по всем окрестным подвалам, но так и не нашла, - сокрушается Екатерина. - Грета знает свое имя и откликается на него, но к чужим людям вряд ли подойдет, ведь она наверняка напугана. Хотя можно попробовать приманить ее фундуком или виноградом, еще Грета любит сухой собачий корм.

Впрочем, специалисты говорят о том, что в подвал испуганное животное вряд ли побежит – скорее следует искать енота на самой верхушке какого-нибудь большого дерева.

- Трудно сказать, насколько далеко мог убежать енот, но скорее всего он по-прежнему где-то в Зубчаниновке, и скорее всего – залез на дерево, - считает главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Хозяйке лучше всего максимально распространить информацию в соцсетях в волонтерских пабликах, чтобы при обнаружении енота ей сразу звонили.

Александр Кузовенко считает, что опасность для енота на улице могут представлять разве что бродячие собаки, да и с теми животное скорее всего справится без труда.

- Енот хорошо может за себя постоять, к тому же он отлично лазит по деревьям, так что, скорее всего, с ним ничего не случилось, - считает эксперт.

А вот ловить беглянку случайным прохожим главный зоотехник зоопарка не советует – можно серьезно пострадать.

- Енот, тем более испуганный, может сильно искусать и исцарапать, нанести серьезные повреждения, поэтому лучше всего – оставьте его в покое и позвоните хозяйке, пусть сама пытается приманить свою любимицу, - предупреждает Александр Кузовенко.

Хозяйка очень переживает за Грету и просит всех, кто видел зверушку, сразу звонить по телефону 89171020740

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