Жительница Самары родила четвертого ребенка и отправилась домой на машине

Рождение ребенка - самый волнующий момент в жизни семьи. Сколько эмоций, тревог, хлопот и переживаний испытывают родители, сколько всего им нужно учесть и успеть приготовить. При этом очень хочется, чтобы это событие стало по-настоящему ярким и торжественным. Чтобы выписка из роддома на всю жизнь запомнилась всем членам семьи, «Комсомолка» вместе со своими партнерами организовала акцию «Я родился. Еду домой».

SKODA - для большой семьи!

Маленький Тимофей появился на свет 25 ноября. Его рождения с нетерпением ожидали мама Юлия, папа Андрей, сестры и брат, бабушки и дедушки.

- У нас уже было трое детей: старшая дочь Марина, средний сын Данила и младшая дочка София, И вот сейчас еще за четвертым пришли – очень хотели и ждали мальчика, братика для сына. Теперь у нас два мальчика и две девочки, - говорит счастливая мама.

Рождения малыша с нетерпением ожидали не только мама и папа, сестры и брат, бабушки и дедушки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семья Елисеевых – очень дружная.

- Мы все делаем вместе: и отдыхаем, и какими-то домашними делами занимаемся. Недавно всей семьей лепили пельмени. Все дети ходят в кружки и секции. Маленький Тимофей тоже обязательно будет заниматься спортом, - делится планами глава семьи Андрей Елисеев.

В роддоме виновника торжества встречали не только папа и сестренки, но и журналисты «КП» - Самара» и представители салона «Автомир Богемия Самара». Новорожденный стал главным героем профессиональной фото- и видеосъемки от популярного издания, а также получил целый рюкзак подарков от автоцентра.

- SKODA – это прежде всего семейная марка. В нашей линейке очень много детских аксессуаров, которые пригодятся не только автолюбителям, но и всем семьям, где есть малыши. Это и пустышки, и носочки с прорезиненной подошвой, чтобы не скользили по полу, и разнообразная одежда, а также мягкие и развивающие игрушки, карандаши, ручки. Все аксессуары качественные и безопасные. Нам очень приятно поучаствовать в акции «Я родился. Еду домой» и поздравить семью Елисеевых с рождением сына. Тем более, совсем недавно мы отмечали День матери. Надеемся, наши подарки понравятся, а плюшевый мишка Кодиак станет настоящим другом маленького Тимофея, – говорит бренд-менеджер автосалона «Автомир Богемия Самара» Оксана Бурмистрова.

Счастливая мама и малыш отправляются в свою первую совместную поездку: домой!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такая выписка из роддома участникам акции «Я родился. Еду домой» точно запомнится надолго.

- Сейчас рождение второго, и даже третьего ребенка не редкость. Но на четвертого не всякие родители решаются, - улыбается заведующий родильным отделением клиники «Здоровые наследники» Елена Гордеева. – Юля удивительная мама – ответственная, красивая. Я очень удивилась, когда узнала, что у этой юной женщины уже трое детей. Рождение ребенка – это большой праздник. Очень приятно думать, что каждый год на праздничном столе в этой славной семье будет появляться торт: сначала с одной свечкой, потом с двумя, тремя… Родители – творцы настоящего чуда. Очень приятно, что именно эта семья стала участницей замечательной акции «КП-Самара» и SKODA.

Комфортабельный. Вместительный. Безопасный.

В свое первое в жизни путешествие – из роддома домой – новорожденный житель Самары отправился на первом чешском семейном внедорожнике SKODA KODIAQ. Это действительно идеальный семейный автомобиль. Он очень вместительный: при необходимости можно установить третий ряд сидений, увеличив число мест до семи, а в самом большом в классе багажнике без труда ум поместится пара колясок или велосипедов. Машина не только красивая и комфортабельная, но и надежная.

- SKODA KODIAQ - оптимальный выбор для тех, кто хочет обеспечить своим детям максимальный уровень безопасности, - уверяет руководитель отдела продаж салона «Автомир Богемия Самара» Артем Скрынников. – Автомобиль оснащается множеством высокотехнологичных ассистирующих систем, которые помогут вам быстро и правильно реагировать на самые разные ситуации, которые могут случиться на дороге. Некоторые из этих интеллектуальных систем способны даже предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Новорожденный получил плюшевую игрушку и целый рюкзак подарков от SKODA.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безопасность SKODA KODIAQ высоко оценен независимыми экспертами. В прошлом году по результатам независимых испытаний организации Euro NCAP присудила первому внедорожнику чешского бренда наивысший рейтинг надежности – пять звезд. Убедиться в том, что SKODA – действительно комфортный семейный автомобиль –может любой горожанин, просто записавшись на тест-драйв.

- В нашем дилерском центре можно прокатиться на любой модели марки SKODA. Оценить качество и комфорт SKODA теперь могут не только взрослые, но и дети – просто сообщите о своем желании заранее и мы подберем для ребят подходящие автокресла. Мы всегда рады, когда к нам приходят большие семьи. Пока родители выбирают автомобиль, малыши могут развлечься в детской зоне, - продолжает Артем Скрынников.

Юлия и Тимофей Елисеевы SKODA KODIAQ уже протестировали и остались довольны.

- Замечательная акция. Очень неожиданно и тем более радостно. Подарки, конечно, всегда получать очень приятно. Спасибо SKODA и «Комсомолке», - сказала, отправляясь домой, Юлия Елисеева.

SKODA - автомобиль для большой и дружной семьи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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