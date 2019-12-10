2019-12-10T10:19:52+03:00
Экономика

Три вида топлива НК НПЗ вошли в сотню лучших товаров страны

Продукция предприятия в шестой раз стала призером Всероссийского конкурса качества.
Анна ФЕДОРОВА
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Качество продукции НК НПЗ гарантирует многоступенчатая система контроля.Качество продукции НК НПЗ гарантирует многоступенчатая система контроля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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НК НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона, ежегодно перерабатывающее более 8,2 млн тонн нефти. Из Новокуйбышевска в 60 регионов России и ближнего зарубежья отгружается топливо для автомобильного, авиационного, железнодорожного транспорта, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. В этом году коллектив в шестой раз подтвердил высокое качество своей продукции, гарантированной международной системой менеджмента качества и многоступенчатым контролем на всех этапах производства. Заводчане предложили на суд профессиональных экспертов три марки своих товаров номинации «Продукция производственно-технического назначения». Все три получили высокую оценку в финале Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Топливо нефтяное тяжелое экспортное, предназначенное для поставки на экспорт и других предприятий для более глубокой переработки, получило диплом лауреата и статус «Новинка года». Топливо маловязкое судовое, также идущее на экспорт и применяемое в судовых энергетических установках, стало «Дипломантом». Той же награды удостоена еще одна «Новинка года» от Новокуйбышевского НПЗ - топливо дизельное ЕВРО ДТ-Е-К5, успешно применяемое в межсезонье и выдерживающее температуру до 15 градусов ниже ноля. Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, топлива производства НК НПЗ обладают высокими экологическими характеристиками, что является следствием использования присадок и компонентов с низким содержанием серы. Процесс совершенствования продуктов и технологий на заводе идет полным ходом вместе с модернизацией: совсем недавно в промышленную эксплуатацию пущена установка производства керосина, которая пришла на смену морально устаревшей предшественнице. Продолжается строительство комплекса гидрокрекинга: он позволит увеличить главный показатель любого НПЗ - глубину переработки - до 95 - 97%.

Товары, признанные в этом году «золотыми», появились на свет благодаря работе грамотного коллектива. На торжественном мероприятии знак «Отличник качества» вручен заместителю главного инженера по товарному производству АО «НК НПЗ» Михаилу Кирюшкину.

- Наш завод занимает ключевую позицию в компании «Роснефть», выпуская более 30 видов продукции, - рассказал Михаил Анатольевич. - Большая часть переработки - бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5. Также мы выпускаем реактивное топливо для гражданской авиации. Чтобы выпускать моторные топлива стандарта Евро-5, продукция должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза, поэтому на всех этапах производства ведется строгий контроль со стороны Центральной заводской лаборатории, имеющей самое современное оборудование. Это позволяет нам с полным правом и уверенностью говорить о самом высоком качестве выпускаемых нами продуктов. Михаил Кирюшкин трудится на НК НПЗ с 2004 года - пришел на предприятие по окончании Самарского государственного технического университета оператором технологической установки каталитического крекинга. Молодого перспективного специалиста тут же приметили опытные наставники - в дружном коллективе НК НПЗ по-другому не бывает. За 15 лет нефтепереработчик прошел все ступеньки карьерной лестницы: начальник установки, заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник производственного управления, заместитель главного инженера по товарному производству. Сегодня Михаил Анатольевич уже сам наставляет молодежь: в 2015 году его подопечный стал номинантом межрегиональной научно-технической конференции, сегодня готовится к защите проекта молодой специалист «нового созыва».

- Карьерный рост на нашем предприятии обеспечивает стремление к саморазвитию и преданность своему делу, - говорит Михаил Кирюшкин. - И, конечно, нужно принимать и разделять принципы предприятия и компании. Вот и весь секрет продвижения по служебной лестнице. Было бы желание!

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